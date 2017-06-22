В Актау прошел парад в честь 25-летия казахстанской полиции

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В этом году 23 июня отмечают 25-летие казахстанской полиции. Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, вручил ключи от новых патрульных автомобилей.Сотрудники СОБРа провели демонстративные бои и показали действия при задержании преступника.- В сегодняшнем мероприятии принимают участие сотрудники службы охраны, департамента внутренних дел (ДВД), департамента уголовно-исполнительной системы, отделов внутренних дел, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, служащие из воинской части №6656, курсанты, проходящие обучение в специализированных школах и СОБР. После парада отличившимся 400 сотрудникам вручат медали и грамоты. Запланирована концертная программа с участием хора, в котором задействованы 65 работников органов. Я лично поздравляю всех сотрудников полиции с нашим профессиональным праздником и желаю успехов в карьере и работе, - рассказал Бокен Жумагали, заместитель начальника по кадровой работе ДВД Мангистауской области.