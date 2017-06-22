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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 799

В Актау прошел парад в честь 25-летия казахстанской полиции

Показательные выступления провел специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Сотрудникам правоохранительных органов вручили ключи от 60 автомобилей.

Фото автора
В этом году 23 июня отмечают 25-летие казахстанской полиции. Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, вручил ключи от новых патрульных автомобилей.

Сотрудники СОБРа провели демонстративные бои и показали действия при задержании преступника.

- В сегодняшнем мероприятии принимают участие сотрудники службы охраны, департамента внутренних дел (ДВД), департамента уголовно-исполнительной системы, отделов внутренних дел, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, служащие из воинской части №6656, курсанты, проходящие обучение в специализированных школах и СОБР. После парада отличившимся 400 сотрудникам вручат медали и грамоты. Запланирована концертная программа с участием хора, в котором задействованы 65 работников органов. Я лично поздравляю всех сотрудников полиции с нашим профессиональным праздником и желаю успехов в карьере и работе, - рассказал Бокен Жумагали, заместитель начальника по кадровой работе ДВД Мангистауской области.





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День полиции


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Комментарии ( 3 )

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Крест (Посетители) Сегодня, 19:52
Цитата: АДАЙ
А щась нету грамотных полицейских, есть только типа полицейские.

Не клевещи на нашу молодёжь,она надежда наша и опора. draznilka lol
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 19:47
Лада: А где новость о золотых медалистов выпускников. А щась нету грамотных полицейских, есть только типа полицейские.
 
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02kz (Посетители) Сегодня, 19:21
на каждого жителя по одному полицейскому. а не согласных под пресс СОБРовцам.
 
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Крест (Посетители) Сегодня, 19:02
Ровным строем идёт немногочисленная пресс служба двд. lol Дифчёнки с хорошим чувством юмора. rofl
 
 

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