Хирурги Мангистауской областной больницы удалили пациенту забрюшинную опухоль размером 17 сантиметров

Талгат Мукантаев и Жоламан Кошкинов. Фото автора

Жоламана Кошкинова, солиста областной филармонии, прооперировали Талгат Мукантаев и Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.



- Пациент наблюдался у нас в течение восьми лет. При компьютерной томографии у него обнаружили забрюшинную опухоль размером семь сантиметров и камни в желчном пузыре. Пока боли его не беспокоили, он отказывался от операции. Два года назад образование увеличилось до 10 сантиметров. При экстренной госпитализации размер опухоли достиг 17 сантиметров. Через четыре прокола на теле образование выведено, желчный пузырь удалили. Особенность операции в том, что опухоль такой плотной консистенции и такого размера мы удалили лапароскопическим способом (без разрезов) впервые, - рассказал Талгат Мукантаев.



Жоламан Кошкинов признается – врачи предлагали провести операцию в течение нескольких лет.



- Решился только тогда, когда боли стали невыносимы. Я благодарен врачам, высоким профессионалам, за успешную операцию. Чувствую себя хорошо. На днях выписка. Надеюсь, что очень скоро смогу выйти на сцену и продолжу радовать зрителей и радоваться жизни, - поделился артист.



Со слов Талгата Мукантаева, в сутки в отделении видеоэндоскопической хирургии проводят от пяти до восьми операций. График плановых операций расписан у хирургов отделения до 1 июля.