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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:00

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Мангистау посетили участники экспедиции «Киелi Қазақстан»

Путешественники преодолели более трех с половиной тысяч километров, чтобы добраться до Мангистауской области. О целях поездки, возникших сложностях и своих впечатлениях о регионе рассказали участники экспедиции.

Экспедиция по Мангистау
Экспедиция по сакральным местам, как говорят ее участники, преследует несколько целей. Основная - обозначение главных достопримечательностей Мангистау на картах и в системах, которыми сегодня пользуется подавляющее большинство путешественников всего мира.

- Памятники не нужно находить и заново открывать. Но полезный эффект, конечно, от всей этой программы — пропаганда. Сколько не популяризируй красоты нашей страны, а все равно этого мало. Наш народ по-прежнему предпочитает путешествовать не по Казахстану. Экспедиция решила показать, что у нас не просто интересно, но еще и духовно, и душевно, - отметил Виталий Шуптар, руководитель историко-географического общества «Авалон».

Участники экспедиции преодолели более трех с половиной тысяч километров. Как говорят путешественники, дорога им далась непросто.

- К тому, что нам придется менять воздушные фильтры, мы были готовы. Мы их регулярно меняем в дороге, и это нормально. Но такие вещи, как, например, аккумуляторы. Мы уже два аккумулятора поменяли, необходимо заменить еще на одной машине. Из-за высокой температуры аккумуляторы начинают закипать и выходят из строя, - рассказал Канат Сагнаев, участник экспедиции.

Экспедиция стартовала из Астаны 10 июня, продлится она 15 дней. В ней принимают участие 25 человек, которые путешествуют на семи автомобилях.

- Трудности можно воспринимать, как приключение, ради которого стоит поехать. Мы даже во время экспедиции рассуждали: хорошо ли, если между Бейнеу и Базоем, где мы столкнулись с самым трудным участком пути, построят нормальную дорогу. С одной стороны - хорошо, а с другой - для определенной категории людей исчезнет дух приключений, - говорит Виталий Шуптар.

Мангистау посетили участники экспедиции «Киелi Қазақстан»


Основные сложности, с которыми участникам экспедиции пришлось столкнуться - это плохие дороги и отсутствие инфраструктуры для путешествия на автомобилях.

- Нет заправок. Периодически возникает проблема - найти источник воды. И как выяснилось, отсутствуют нормальные карты. Мы пользуемся разными навигаторами и были ситуации, когда ни один из них не мог найти нужную дорогу. Одна из целей нашей экспедиции - проехать по этим дорогам к объектам, привлекательным для туристов, и забить данные в системы: Web mapping, Google map и многие другие, которыми пользуется сейчас подавляющее число путешественников, - рассказал Виталий Шуптар.

Мангистау посетили участники экспедиции «Киелi Қазақстан»


Участники экспедиции посетили урочище Акмыш, Шеркалу, Шакпак-Ата, Кенты-Баба, Султан-Апе, некрополь Бекет-Ата. В составе экспедиции «Киелi Қазақстан» есть ученые, историки, искусствоведы из Центра сакральной географии, которые произведут съемку и замеры памятников для составления списка сакральных мест.

- Западный Казахстан можно назвать сосредоточием сакральных мест, поэтому мы решили начать с этого региона. Тут такие невероятные пейзажи, будто другая планета, и они совсем не похожи на наш центральный Казахстан. Поразило, что памятники хорошо сохранились. Видно, что за ними следят и ухаживают. Как правило, с каждым таким местом связаны истории и легенды о каком-то почитаемом человеке. В нашей стране очень распространено поклонение предкам, поэтому паломники идут в эти места, чтобы обратиться за помощью к духам. Конечно, мы не могли посетить все 362 места, поэтому нам пришлось выбирать самые главные объекты, учитывая сжатые сроки экспедиции, - рассказал Жанат Айтхожин, руководитель экспедиции.

Мангистау посетили участники экспедиции «Киелi Қазақстан»


Посетили участники экспедиции и кладбище кораблей, а также старинные военные укрепления 19 века: Новопетровское и Новоалександровское.

- В составе экспедиции есть совсем юные участники, которые где-то услышали, что на Каспии в Мангистау должны быть акульи зубы. Каждый день ребята спрашивали, когда можно будет их увидеть. Мы встретили местных ребят, которые рассказали, где можно найти зубы. В итоге это была настоящая «золотая лихорадка», мы нашли около ста акульих зубов. Тут однозначно был океан, это уже не версия. В Мангистау и на Аральском море можно найти ископаемую фауну, которая представляет интерес как для туристов, так и для ученых. Я хоть и не палеонтолог, но этой лихорадкой поболел те несколько часов, что мы там были, - рассказал Виталий Шуптар.

Фото предоставлено экспедицией



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Жанат Айхожин: «В Мангистау пейзажи — как другая планета»


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