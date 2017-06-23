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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 102

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 24 и 25 июня.

Иллюстративное фото
Международный день йоги


Как провести ближайшие выходные в Актау


Занятие пройдет в субботу, 24 июня, на набережной 15 микрорайона Актау, напротив гостиницы «Виктория». Начало в 08:30. Коврики необходимо взять с собой.

Благотворительная зарядка


Как провести ближайшие выходные в Актау


Благотворительный фонд «Бала Арманы» приглашает 24 июня в 09:00 всех желающих и неравнодушных на площадку перед торговым центром «Астана», где пройдет флешмоб и утренняя зарядка для детей и родителей. Посетить мероприятие и принять в нем участие могут все желающие!

Мастер-класс по созданию «Идеального тела»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Спортивный психолог Эльвира Ахметова проведёт мастер-класс по работе с подсознанием на тему «Идеальное тело». Мастер-класс пройдет 25 июня с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00. Адрес: Актау, 2 микрорайон, бизнес-центр «Орда», 2 этаж. Вход - 2000 тенге. Обязательная предварительная запись по whatsApp: 8 778 701 88 86 (Айгерим Бердихани).

Мастер-класс по изготовлению сумки «Кросс-боди» в Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Начало 24 июня в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.

Мастер-класс по изготовлению сумки «Зефирка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-класс пройдет 24 июня в 18:00 по адресу: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж, Kinder Land. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 6107.

Мастер-класс по флористике


Как провести ближайшие выходные в Актау


Студия флористики Люси Пасмурной приглашает детей, взрослых и всех, кто хочет приобщиться к флористике, на творческий мастер-класс. Каждый научится собирать мини-композицию из живых цветов под руководством опытных флористов, а затем заберет ее с собой и сможет подарить своим родным!
Стоимость участия - 8000 тенге. Запись и подробная информация: 8 778 227 97 84. Начало 24 июня в 11:00.

Мероприятие «Кошка в окошке» от детских развивающих курсов «ВундерКинд»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Стоимость участия - 1500 тенге. Запись по телефону: 8 707 585 6343. Возраст участников 4+.

Выставка драконов


Как провести ближайшие выходные в Актау


Санкт-Петербургский музей до 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Шоколадные мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Квест


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.

Для любителей ночной жизни — вечеринки


Вечеринка «Сумасшедшая суббота» в Chechil Pub Aktau


Как провести ближайшие выходные в Актау


Адрес: 8 микрорайон, здание №32, телефон: 60-27-60; 8 707 907 60 27. Время работы: суббота и воскресенье с 14:00 до 02:00.

Вечеринка в Old-Pub Aktau


Как провести ближайшие выходные в Актау


Для вас выступит группа Magic из Москвы. Заказ столиков по телефонам: 53-07-72; 8 771 837 55 00.

Для любителей кино:


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.


«Трансформеры: Последний рыцарь»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Производство: США, 2017
Режиссер: Майкл Бэй
Актеры: Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джон Гудман, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Туртурро, Кен Ватанабе.
Продолжительность: 149 минут
Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения
Ограничение по возрасту: до 12 лет

После битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает Землю, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блёр и Диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. В то же время люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь Автоботам.

«Холодное танго»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Производство: Россия, 2017
Режиссер: Павел Чухрай
Актеры: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская
Продолжительность: 107 минут
Жанр: мелодрама, военный, драма, история
Ограничение по возрасту: до 18 лет

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 404 42 05 или 50-50-85 (внутр. 103).


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 17:41
Возвращаясь домой поздно ночью, я тихонько открыл дверь, бесшумно разделся и аккуратно залез в постель.
- Опять нажрался! - пробурчала она.
- Как ты догадалась? - спросил я.
- Ты опять дверью ошибся, твоя квартира слева... (с)

ЗЫ: Ну, за хороших соседок, мужики! beer2 lol
 
 

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