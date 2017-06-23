Сейчас на сайте
3032
объявлений
  • Продам Г. Актобе, коттедж, за 109 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 25 000 000 тенге
  • Продам Акшукур, дом с зем. участком за 6 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
 

 
Пятница, 23 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.63 KZT
  • €1 = 365.73 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 6

Алтынгуль Коптлеуова: В городской поликлинике №1 Актау временно работает один окулист

Талоны на посещение специалиста выдают в ограниченном количестве. Об этом рассказала Алтынгуль Коптлеуова, заместитель директора по лечебной работе актауской городской поликлиники (АГП) №1.

Фото из архива Lada.kz
Жительница Актау Анна пожаловалась на порядок выдачи талонов в АГП №1.

- На протяжении трёх дней каждое утро штурмуем поликлинику в надежде взять талоны, которые сейчас на вес золота. С 07:00 стоят люди в очереди за талоном. Вчера выдали 11 талонов, сегодня - шесть. Девушки, которые ведут запись, говорят людям, что талонов нет. Три дня в очереди стоят одни и те же лица. И каждый день число людей прибавляется, - недоумевает жительница Актау.

Алтынгуль Коптлеуова рассказала, что в поликлинике временно работает один окулист.

- Второй врач до конца месяца направлен в военкомат. Ещё один окулист в отпуске. Поэтому один специалист у нас физически не успевает всех принять за один день, - сказала заместитель директора по лечебной работе АГП №1.

В городской поликлинике разъяснили, что талоны выдаются ежедневно в ограниченном количестве.

- Талоны выдают для того, чтобы записаться на приём к врачу в определенное время. Попасть на приём к врачу можно тремя способами: по талону, в порядке живой очереди и экстренно. Ограниченное число талонов выдаётся ежедневно, потому что у нас сейчас один окулист. Кардиологов два. К окулисту ежедневно выдаём не более восьми талонов. Примерно столько же к кардиологу. Пациенты, имеющие электронную цифровую подпись, могут воспользоваться услугами государственного портала Egov. В разделе «Медицина и здравоохранение» можно прикрепиться к поликлинике, записаться на приём, узнать свой статус, запросить справку. Сейчас общей единой электронной системы, к сожалению, нет. Ведём разговоры с акиматом. Как только все вопросы будут решены, в поликлинике появится электронная очередь, как в банке, - рассказала Алтынгуль Коптлеуова.

Телефон регистратуры АГП №1: 1356. Выразить предложения по работе поликлиники можно по телефонам call-центра: 30 38 98 и телефону доверия: 51 14 45.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика