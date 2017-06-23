Алтынгуль Коптлеуова: В городской поликлинике №1 Актау временно работает один окулист

Фото из архива Lada.kz

Жительница Актау Анна пожаловалась на порядок выдачи талонов в АГП №1.



- На протяжении трёх дней каждое утро штурмуем поликлинику в надежде взять талоны, которые сейчас на вес золота. С 07:00 стоят люди в очереди за талоном. Вчера выдали 11 талонов, сегодня - шесть. Девушки, которые ведут запись, говорят людям, что талонов нет. Три дня в очереди стоят одни и те же лица. И каждый день число людей прибавляется, - недоумевает жительница Актау.



Алтынгуль Коптлеуова рассказала, что в поликлинике временно работает один окулист.



- Второй врач до конца месяца направлен в военкомат. Ещё один окулист в отпуске. Поэтому один специалист у нас физически не успевает всех принять за один день, - сказала заместитель директора по лечебной работе АГП №1.



В городской поликлинике разъяснили, что талоны выдаются ежедневно в ограниченном количестве.



- Талоны выдают для того, чтобы записаться на приём к врачу в определенное время. Попасть на приём к врачу можно тремя способами: по талону, в порядке живой очереди и экстренно. Ограниченное число талонов выдаётся ежедневно, потому что у нас сейчас один окулист. Кардиологов два. К окулисту ежедневно выдаём не более восьми талонов. Примерно столько же к кардиологу. Пациенты, имеющие электронную цифровую подпись, могут воспользоваться услугами государственного портала Egov. В разделе «Медицина и здравоохранение» можно прикрепиться к поликлинике, записаться на приём, узнать свой статус, запросить справку. Сейчас общей единой электронной системы, к сожалению, нет. Ведём разговоры с акиматом. Как только все вопросы будут решены, в поликлинике появится электронная очередь, как в банке, - рассказала Алтынгуль Коптлеуова.



Телефон регистратуры АГП №1: 1356. Выразить предложения по работе поликлиники можно по телефонам call-центра: 30 38 98 и телефону доверия: 51 14 45.