Нурсултан Назарбаев наградил участкового из Актау

Фото из архива Lada.kz
Глава государства, как сообщает Аkorda.kz, поздравил сотрудников полиции с юбилейной датой.
В ходе встречи глава государства наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел страны, в числе которых оказался участковый инспектор Есенгельды Жолдасов, получивший почетную грамоту Республики Казахстан.
Майор Есенгельды Жолдасов работает участковым инспектором с 2003 года.
- У сотрудника хорошие показатели по участковому пункту и лучшая организация работы, - отметил майор Аманнилла Абдуатов, начальник отделения по руководству участковыми инспекторами местной полицейской службы УВД Актау.
Нурсултан Назарбаев сообщил о решении повысить заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25 процентов с 1 июля 2017 года.
- Эти люди находятся в первом ряду в борьбе с проявлениями преступности и первыми осуществляют защиту прав и свобод наших граждан. В последние годы очевидны результаты вашей деятельности. Так, по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение преступности более чем на 15 процентов. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 72 процента. Значительно повысился уровень безопасности граждан на улицах наших городов и сел, в которых число преступлений снизилось более чем на 14 процентов, - отметил глава государства.
В ходе встречи глава государства наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел страны, в числе которых оказался участковый инспектор Есенгельды Жолдасов, получивший почетную грамоту Республики Казахстан.
Майор Есенгельды Жолдасов работает участковым инспектором с 2003 года.
- У сотрудника хорошие показатели по участковому пункту и лучшая организация работы, - отметил майор Аманнилла Абдуатов, начальник отделения по руководству участковыми инспекторами местной полицейской службы УВД Актау.
Нурсултан Назарбаев сообщил о решении повысить заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25 процентов с 1 июля 2017 года.
- Эти люди находятся в первом ряду в борьбе с проявлениями преступности и первыми осуществляют защиту прав и свобод наших граждан. В последние годы очевидны результаты вашей деятельности. Так, по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение преступности более чем на 15 процентов. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 72 процента. Значительно повысился уровень безопасности граждан на улицах наших городов и сел, в которых число преступлений снизилось более чем на 14 процентов, - отметил глава государства.