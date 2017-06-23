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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 878

Нурсултан Назарбаев наградил участкового из Актау

Есенгельды Жолдасову, участковому 13 микрорайона Актау, вручили почетную грамоту в честь 25-летия казахстанской полиции. Об этом сообщается на сайте Аkorda.kz.

Фото из архива Lada.kz
Глава государства, как сообщает Аkorda.kz, поздравил сотрудников полиции с юбилейной датой.

В ходе встречи глава государства наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел страны, в числе которых оказался участковый инспектор Есенгельды Жолдасов, получивший почетную грамоту Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев наградил участкового из Актау


Майор Есенгельды Жолдасов работает участковым инспектором с 2003 года.

- У сотрудника хорошие показатели по участковому пункту и лучшая организация работы, - отметил майор Аманнилла Абдуатов, начальник отделения по руководству участковыми инспекторами местной полицейской службы УВД Актау.

Нурсултан Назарбаев сообщил о решении повысить заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25 процентов с 1 июля 2017 года.

- Эти люди находятся в первом ряду в борьбе с проявлениями преступности и первыми осуществляют защиту прав и свобод наших граждан. В последние годы очевидны результаты вашей деятельности. Так, по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение преступности более чем на 15 процентов. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 72 процента. Значительно повысился уровень безопасности граждан на улицах наших городов и сел, в которых число преступлений снизилось более чем на 14 процентов, - отметил глава государства.


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Комментарии ( 1 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 19:06
ха,ха. Один их самых криминальных микрорайонов.
 
 

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