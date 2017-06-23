Сейчас на сайте
3032
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 16 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 100 000 тенге
  • Продам Здание за 99 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 60 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 200 000 тенге
 

 
Пятница, 23 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.63 KZT
  • €1 = 365.73 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:02

Просмотров: 665

Видеоролик о работе полиции сняли в департаменте внутренних дел Мангистауской области

Видеоролик о работе полиции был снят в департаменте Мангистауской области к 25-летию органов внутренних дел Республики Казахстан и Дню полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео
На видеоролике изображены будни полицейских. В частности, инсценирован захват заложников в общественном транспорте и показана операция по их спасению.

В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области рассказали, что в данном ролике пытались показать работу представителей разных служб, включая сотрудников уголовного розыска, следователей, инспекторов конной полиции и специального отряда быстрого реагирования.



Скриншот с видео. Видео ДВД Мангистауской области


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 22:02
Цитата: Artur007
Просто в жизни реально они мне помогли

Жизнь еще не окончена. Все только начинается.

максс,
Считаешь, что Асад борется с народом? Кто тебя обрабатывал, сердешный?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
максс (Посетители) Сегодня, 21:57
Их надо в Сирия отправить на помощь Асаду. Особенно Узеньских полицаев они то умеют бороться с Народом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 21:50
Лесник,
Просто в жизни реально они мне помогли,и обидно что всех делают плохими!!!В каждой профессии есть плохие и хорошие!Тока почему то мы видим все плохое и негативное,а если че то хорошее случается сразу забываем про ЭТО!
 
-1
  • Artur007
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 21:48
Цитата: Artur007
Спасибо что нас оберегаете!!!

Моя полиция меня бережет- сначала посадит, потом стережет..
****************************
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 21:38
Четко снято blind !!!С днем полиции!!!Спасибо что нас оберегаете!!! bravo
 
-1
  • Artur007
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • KAZAKH-BOY
  • alixah
 Крест (Посетители) Сегодня, 20:41
Ваша полиция вся на дороге,вся в трудах и заботах набивают свои карманы. Роллик они сняли lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика