Видеоролик о работе полиции сняли в департаменте внутренних дел Мангистауской области

На видеоролике изображены будни полицейских. В частности, инсценирован захват заложников в общественном транспорте и показана операция по их спасению.В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области рассказали, что в данном ролике пытались показать работу представителей разных служб, включая сотрудников уголовного розыска, следователей, инспекторов конной полиции и специального отряда быстрого реагирования.