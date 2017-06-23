Видеоролик о работе полиции сняли в департаменте внутренних дел Мангистауской области

Скриншот с видео
На видеоролике изображены будни полицейских. В частности, инсценирован захват заложников в общественном транспорте и показана операция по их спасению.
В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области рассказали, что в данном ролике пытались показать работу представителей разных служб, включая сотрудников уголовного розыска, следователей, инспекторов конной полиции и специального отряда быстрого реагирования.
Скриншот с видео. Видео ДВД Мангистауской области
В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области рассказали, что в данном ролике пытались показать работу представителей разных служб, включая сотрудников уголовного розыска, следователей, инспекторов конной полиции и специального отряда быстрого реагирования.
Скриншот с видео. Видео ДВД Мангистауской области