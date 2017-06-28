С начала года в Актау зарегистрировали троих больных витилиго

Гульнара Маштакова Получив предварительный диагноз витилиго, больных направляют на обследование. После обследования к нам возвращаются единицы, многие просто не хотят становиться на учет

Витили́го — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Предрасположенность к витилиго может наследоваться. Природа заболевания до конца не изучена.

Появление на участках кожи пятен, имеющих молочно-белый цвет и четко очерченные границы. Наиболее подвержены витилиго такие части тела, как лицо, руки и ноги, область паха и околоанальная зона. Пятна могут появляться на волосистых участках головы, в том числе в зоне бороды и усов у представителей мужского пола. В пораженных местах нарушаются процессы потоотделения, кожа перестает реагировать на холод и иные раздражители.



- Облысение гнездной формы;

- Хориоретинит, при котором воспаляется задний отдел глаза и сетчатка;

- Поседение волос или их осветление на участках, пораженных витилиго;

- Склеродермия;

- Псориаз;

- Плоский лишай;

- Хронические болезни желудочно-кишечного тракта.



Людям с этой разновидностью кожной болезни стоит избегать контакта с солнцем, так как на загорелой коже пятна выделяются сильнее.



- Витилиго может заболеть человек любого возраста, расы или пола.

- Средний возраст начала болезни - 20 лет.

- Лечения витилиго нет, есть только экспериментальные методы.

- Вы не можете заразиться витилиго от другого человека.

Основной возраст людей, имеющих это кожное заболевание - от 15 до 30 лет. В 2016 году, как рассказала Гульнара Маштакова, на учет взяты семь человек с этим кожным заболеванием.С 2000 года в Актау врачами-дерматологами на учет взяты 24 человека с диагнозом витилиго. Согласно данным официальной статистики, сегодня на земном шаре проживает около 4% больных.- Заболевание с одинаковой частотой поражает людей обоего пола. Как правило, болезнь витилиго начинается в молодом возрасте. На долю людей, не достигших 20-летнего возраста, приходится приблизительно 70% всех случаев. Причем в 30% случаев прослеживается семейный характер заболевания, что указывает на наличие наследственной предрасположенности развития витилиго, - отметила заведующая стационарным отделением Мангистауского областного кожно-венерологического диспансера.