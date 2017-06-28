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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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С начала года в Актау зарегистрировали троих больных витилиго

О болезни, которая характеризуется нарушением пигментации, рассказала Гульнара Маштакова, заведующая стационарным отделением Мангистауского областного кожно-венерологического диспансера.

Фото с сайта ayzdorov.ru
Основной возраст людей, имеющих это кожное заболевание - от 15 до 30 лет. В 2016 году, как рассказала Гульнара Маштакова, на учет взяты семь человек с этим кожным заболеванием.

Гульнара Маштакова
Получив предварительный диагноз витилиго, больных направляют на обследование. После обследования к нам возвращаются единицы, многие просто не хотят становиться на учет


С 2000 года в Актау врачами-дерматологами на учет взяты 24 человека с диагнозом витилиго. Согласно данным официальной статистики, сегодня на земном шаре проживает около 4% больных.

- Заболевание с одинаковой частотой поражает людей обоего пола. Как правило, болезнь витилиго начинается в молодом возрасте. На долю людей, не достигших 20-летнего возраста, приходится приблизительно 70% всех случаев. Причем в 30% случаев прослеживается семейный характер заболевания, что указывает на наличие наследственной предрасположенности развития витилиго, - отметила заведующая стационарным отделением Мангистауского областного кожно-венерологического диспансера.

При обнаружении симптомов заболевания необходимо обратиться к специалистам областного кожно-венерологического диспансера для консультации и уточнения диагноза. Адрес: Актау, 3 микрорайон, здание №26.

Что такое витилиго?
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Симптомы витилиго
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Болезни могут сопутствовать следующие симптомы:
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Ключевые факты о витилиго:
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