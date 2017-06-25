Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт

Заместитель главного имама Мангистауской области Елдар Атибеков

- Ради Всевышнего Аллаха мы перенесли такую тяжесть - 29 дней держали пост. В знак повиновения Он нам даровал этот священный праздник – Ораза Айт. По шариату праздник отмечают один день, а казахи традиционно празднуют его три дня. Мусульмане посещают родных, ходят в гости, разделяют радость, угощают друг друга национальными блюдами. Забывают старые обиды. Мирятся те, кто был в ссоре. Помогают нуждающимся. В этот священный праздник нельзя поститься. У кого есть «долг» в Рамазан - начать поститься может завтра, 26 июня. Пусть Аллах услышит наши молитвы, - поделился заместитель имама.

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По расписанию в 06:30 в областной мечети началась проповедь. Далее последовала праздничная молитва Айт намаз.Поздравить с праздником мангистаусцев прибыл заместитель акима Мангистауской области Суиндик Алдашев.После молитвы всех пригласили за праздничный дастархан.Далее все желающие могли принять участие в казахских национальных играх: курес (борьба), асык ату (игра в кости), поднятие гири, кошкар көтер (поднятие барана) и аркан тарту (перетягивание каната). Всех призеров наградили ценными призами.