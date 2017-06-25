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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:32

Просмотров: 509

Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт

Мусульмане в благословенный праздник встречают друг друга со словами: «Ораза айт қабыл болсын!».

Прочтение молитвы Айт намаз
По расписанию в 06:30 в областной мечети началась проповедь. Далее последовала праздничная молитва Айт намаз.

Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт


Поздравить с праздником мангистаусцев прибыл заместитель акима Мангистауской области Суиндик Алдашев.

Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт


После молитвы всех пригласили за праздничный дастархан.

Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт


Заместитель главного имама Мангистауской области Елдар Атибеков

- Ради Всевышнего Аллаха мы перенесли такую тяжесть - 29 дней держали пост. В знак повиновения Он нам даровал этот священный праздник – Ораза Айт. По шариату праздник отмечают один день, а казахи традиционно празднуют его три дня. Мусульмане посещают родных, ходят в гости, разделяют радость, угощают друг друга национальными блюдами. Забывают старые обиды. Мирятся те, кто был в ссоре. Помогают нуждающимся. В этот священный праздник нельзя поститься. У кого есть «долг» в Рамазан - начать поститься может завтра, 26 июня. Пусть Аллах услышит наши молитвы, - поделился заместитель имама.


Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт


Далее все желающие могли принять участие в казахских национальных играх: курес (борьба), асык ату (игра в кости), поднятие гири, кошкар көтер (поднятие барана) и аркан тарту (перетягивание каната). Всех призеров наградили ценными призами.

Мусульмане Актау отпраздновали Ораза Айт


Фото Жаната Айганина, Арайлым Малик и автора



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Около 5000 тысяч мусульман встретили Ораза Айт в мечети Актау


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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:59
Цитата: Москит
Стол неплохой

Фото радует,стол для акима и уважаемых. Соображать не пробовал?
 
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Москит (Посетители) Сегодня, 18:36
После молитвы всех пригласили за праздничный дастархан.
Стол неплохой,наконец таки отъедятся lol месяц сшитай шли к этому,а кто заставлял? question Хотя праильна,типа это похудение и прочее.
 
 

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