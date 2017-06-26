Двое жителей Актау совершили мотопутешествие до Байкала

Назад Вперед



















Владимир Кобзев и Сергей Дигтяренко выехали на своих мотоциклах KTM Adventure и Yamaha FJR 1300 из Актау 1-го июня. Маршрут поездки: Актау – Алтай – Чуйский тракт – Байкал – Актау.- Путешествие прошло по плану. Сначала мы проехали по Казахстану с запада на восток. Побывали в Боровом. Цель поездки – посмотреть Казахстан, Россию, Сибирь в частности. Вся жизнь - это путешествие, почему бы не делать этого чаще. Страна у нас огромная. В общей сложности мы проехали около 15500 километров, - сказал Владимир Кобзев.Трудностей, с которыми мотоциклисты не могли справиться, по их словам, не возникло.- Самая большая трудность – время. Мы постоянно думали, а сколько у нас еще осталось времени, так как расстояния большие и мы всё время пытались уложиться. Мы же в отпуск уехали на 24 дня, нужно было успеть вернуться на работу, - отметил Владимир Кобзев.Ночевали путешественники в придорожных кафе и гостиницах.- Мы взяли палатки на всякий случай. О том, где находятся гостиницы, заранее мы не знали. Как только солнце начинало садиться, мы уже думали, где остановиться на ночлег. На точке, где дальнобойщики собираются, или до города успевали доезжать. Иногда нас приглашали люди, с которыми мы знакомились. В общем, всё было замечательно, и дождь, сопутствующий нам половину пути, ни капли не помешал, - рассказали байкеры.Самое большое расстояние, которое мотоциклисты проехали без остановок, по их словам, составило 1250 километров.- Мы же в отпуске, и ехали без особого напряжения. Уставали или становилось жарко – останавливались отдохнуть. Однажды бензин на одном байке кончился. И в канистре нашей тоже. Посмотрели по карте - следующая заправка была через 50 километров. Пришлось слить топливо со второго байка и тихо-тихо ехать до заправочной станции, - рассказал Владимир Кобзев.Проблем с сотрудниками правоохранительных органов, как рассказали путешественники, у них не возникало.- Останавливали, интересовались, но ничего более. Относились с пониманием, лишь спрашивали, чего так быстро едем. Желали удачи и разрешали ехать дальше, - подчеркнул Сергей Дигтяренко.Байкеры советуют всем жителям Актау путешествовать в поисках новых приключений.- Природа на Байкале и Алтае красочная. Столько зелени и интересного ландшафта. Мы получили то, зачем отправились в путешествие – невероятные впечатления. Это того стоило. Советуем всем путешествовать, развиваться, гнаться за новыми впечатлениями и, самое главное, не сидеть с пультом от телевизора на диване. Собираемся и дальше выезжать, но не получится делать это часто. Всё-таки в копеечку встаёт, так как удовольствие это дорогое. Одно топливо только в энную сумму вышло, - рассказали байкеры.