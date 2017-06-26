Сейчас на сайте
2869
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • Продам Тельман, зем. участок за 2 200 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге
 

 
Понедельник, 26 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.88 KZT
  • €1 = 364.9 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1079

Двое жителей Актау совершили мотопутешествие до Байкала

Во время трехнедельного путешествия мотоциклисты проехали более 15000 километров. Впечатлениями о поездке поделились Владимир Кобзев и Сергей Дигтяренко.

фото предоставлено путешественниками
Владимир Кобзев и Сергей Дигтяренко выехали на своих мотоциклах KTM Adventure и Yamaha FJR 1300 из Актау 1-го июня. Маршрут поездки: Актау – Алтай – Чуйский тракт – Байкал – Актау.

- Путешествие прошло по плану. Сначала мы проехали по Казахстану с запада на восток. Побывали в Боровом. Цель поездки – посмотреть Казахстан, Россию, Сибирь в частности. Вся жизнь - это путешествие, почему бы не делать этого чаще. Страна у нас огромная. В общей сложности мы проехали около 15500 километров, - сказал Владимир Кобзев.

Трудностей, с которыми мотоциклисты не могли справиться, по их словам, не возникло.

- Самая большая трудность – время. Мы постоянно думали, а сколько у нас еще осталось времени, так как расстояния большие и мы всё время пытались уложиться. Мы же в отпуск уехали на 24 дня, нужно было успеть вернуться на работу, - отметил Владимир Кобзев.

Ночевали путешественники в придорожных кафе и гостиницах.

- Мы взяли палатки на всякий случай. О том, где находятся гостиницы, заранее мы не знали. Как только солнце начинало садиться, мы уже думали, где остановиться на ночлег. На точке, где дальнобойщики собираются, или до города успевали доезжать. Иногда нас приглашали люди, с которыми мы знакомились. В общем, всё было замечательно, и дождь, сопутствующий нам половину пути, ни капли не помешал, - рассказали байкеры.

Самое большое расстояние, которое мотоциклисты проехали без остановок, по их словам, составило 1250 километров.

- Мы же в отпуске, и ехали без особого напряжения. Уставали или становилось жарко – останавливались отдохнуть. Однажды бензин на одном байке кончился. И в канистре нашей тоже. Посмотрели по карте - следующая заправка была через 50 километров. Пришлось слить топливо со второго байка и тихо-тихо ехать до заправочной станции, - рассказал Владимир Кобзев.

Проблем с сотрудниками правоохранительных органов, как рассказали путешественники, у них не возникало.

- Останавливали, интересовались, но ничего более. Относились с пониманием, лишь спрашивали, чего так быстро едем. Желали удачи и разрешали ехать дальше, - подчеркнул Сергей Дигтяренко.

Двое жителей Актау совершили мотопутешествие до Байкала


Байкеры советуют всем жителям Актау путешествовать в поисках новых приключений.

- Природа на Байкале и Алтае красочная. Столько зелени и интересного ландшафта. Мы получили то, зачем отправились в путешествие – невероятные впечатления. Это того стоило. Советуем всем путешествовать, развиваться, гнаться за новыми впечатлениями и, самое главное, не сидеть с пультом от телевизора на диване. Собираемся и дальше выезжать, но не получится делать это часто. Всё-таки в копеечку встаёт, так как удовольствие это дорогое. Одно топливо только в энную сумму вышло, - рассказали байкеры.





Поделись с другими:

Путешествие байкеров


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Budweiser
  • PANI ZOSIA
 Москит (Посетители) Сегодня, 14:23
Цитата: Raiders
Кобзев,это которого отец цементом торгует?Если,да,я тоже нашару могу покататься,а потом ещё и посоветовать...

Нет этот Кобзев к тому(вашему) отношения не имеет. Вовчик сам всё своим горбом заработал,а отца его нет очень давно в живых мир его праху. Поздравляю ребята вас с победой над дорогой . beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:14
Raiders,
какой вы злой. не можете. а он может! папа то ему свиту не приставил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Budweiser
 velldr (Посетители) Сегодня, 14:13
Raiders,

Приветствую.
Нет я не тот Кобзев. Свои средства я зарабатываю сам ратным трудом на производстве :)
Да и не так то и много денег нужно........в планетарных масштабах :)

А тот Кобзев про которого вы спрашиваете тоже впахивает за свою копейку, так что зря вы подумали за нашару.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Raiders (Посетители) Сегодня, 13:23
Кобзев,это которого отец цементом торгует?Если,да,я тоже нашару могу покататься,а потом ещё и посоветовать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • веснушка
  • Budweiser
  • Dj_Snow
  • Сергей Владимиров
  • Мужик
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 12:23
какие молодцы!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Lady_M
  • веснушка
  • Dj_Snow
  • Сергей Владимиров
  • Mona
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:17
но не получится делать это часто. Всё-таки в копеечку встаёт, так как удовольствие это дорогое. Одно топливо только в энную сумму вышло

вот вот. это очень большая у многих проблема. а путешествовать думаю многие бы не отказались.
Байкал ммм тоже хочу
вообще уважаю таких смелых людей!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика