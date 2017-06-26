На набережной Актау пройдет акция к Международному дню борьбы с наркоманией

Фото из архива Lada.kz

Ежегодная акция, как сообщает пресс-служба ведомства, направлена на пропаганду здорового образа жизни.



- В ходе акции организуют флешмоб и конкурсы. Показательные выступления по боевым искусствам, гимнастике, street workout проведут спортсмены области. Пройдет концертная программа с выступлением известных артистов и певцов страны. В акции примут участие представители местной власти, неправительственных организаций и молодежного крыла «Жас Отан», - говорится в сообщении.



Акция пройдет сегодня, 26 июня, с 19:00 до 21:00 на набережной Актау, напротив торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне Актау.