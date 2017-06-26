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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:23

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На набережной Актау пройдет акция к Международному дню борьбы с наркоманией

Жителей и гостей областного центра приглашают принять участие в республиканской акции. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Ежегодная акция, как сообщает пресс-служба ведомства, направлена на пропаганду здорового образа жизни.

- В ходе акции организуют флешмоб и конкурсы. Показательные выступления по боевым искусствам, гимнастике, street workout проведут спортсмены области. Пройдет концертная программа с выступлением известных артистов и певцов страны. В акции примут участие представители местной власти, неправительственных организаций и молодежного крыла «Жас Отан», - говорится в сообщении.

Акция пройдет сегодня, 26 июня, с 19:00 до 21:00 на набережной Актау, напротив торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне Актау.


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