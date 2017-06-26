Павел Раков: Нужно научиться говорить на «мужском» языке

- Я начинал проводить мероприятия с 16 лет - знакомил мальчиков с девочками для того, чтобы потом подработать тамадой у них на свадьбе. И таким образом я поженил 19 пар. Считается, что если хотя бы один союз получился — это очень круто. И я, конечно, тоже очень счастлив, что смог посодействовать счастью своих друзей. Но это было очень давно, 30 лет назад. Потом я занимался бизнесом и вел тренинги по продажам. А вести женские тренинги я стал семь лет назад, можно сказать чисто случайно. Попробовал - получилось очень удачно, и до сих пор потребность в них есть. И, несмотря на то, что мои тренинги посещают сотни тысяч девушек и женщин, я все равно просыпаюсь и думаю, что кого-то я еще не осчастливил и кому-то еще могу помочь, - рассказывает Павел Раков.

- Если раньше женщины рожали в юном возрасте большое количество детей, сейчас они стали рожать позже и меньше. А некоторые вообще задумываются о рождении потомства только после 35 лет. При этом женщины биологически так устроены, что до 20 лет они уже должны иметь, как минимум, двоих детей. А когда их нет, куда эту любовь девать? Женское сердце хочет любви и хочет отдавать эту любовь. Поэтому, когда ее некому отдавать, женщина мучает своей любовью первого попавшегося мужчину. Потому что многие женщины не знают, что такое любовь и как ее проявлять. Они начинают заботиться о мужчине, а о мужчине не нужно заботиться. Заботиться нужно об инвалидах, пожилых людях и детях. Поэтому детей рожать нужно пораньше, а не карьерой заниматься. Из-за синдрома нереализованного материнства женщины «перелюбливают» своих мужчин, а мужчин надо недолюбливать. Потому что мужчина - охотник и ему надо двигаться за дичью. Как только он вас поймал, достиг, покорил, все - до свидания. И всегда надо понимать, что брак - это не конечная остановка. Мужчины так устроены биологически, что после того, как они с вами переспали, «прочитали» вас, вы стали понятны для него и не интересны. А ваша задача сделать так, чтобы и после 20-ти лет брака вы для него были непрочитанной книгой, - говорит Павел Раков.

- Мужчина обязан за содеянное заплатить. И вы не меркантильные, когда берете золотом или бриллиантами за его «косяки». И чем больший косяк он создал, тем, соответственно, больше должна быть за него плата. А если мужчина не готов платить за ошибку, надо с ним расходиться. Потому что мужчины запоминают очень быстро, и если вы один раз позволили наступить себе на горло, то больше он с этого горла не слезет. Поэтому нельзя позволять садиться себе на шею. Но как просить подарок - это целая отдельная тема. Могу сказать одно, что через подарки мужчина реабилитируется и у него биологическая программа такая - дарить их вам. Представляете, что женщины сделали с мужиками: некоторые из них не хотят дарить подарки. Ведь испокон веков, чтоб заслужить сердце женщины, мужчина одаривал ее, - говорит Павел Раков.

- Женщины - они везде женщины - и в Актау и во всем мире. Они хотят любви и женского счастья. Вы такие нежные, чувственные и вы должны понимать, что вы имеете власть над мужчиной. Хочется пожелать, чтобы вы взяли, наконец, ответственность за собственные отношения в семье. Я недавно провел исследование у себя в социальных сетях и просил девушек, которые развелись, написать, почему это случилось. Я получил 750 комментариев и читал их пять часов. И практически все женщины сказали, что виноваты в разводе мужики, кроме нескольких, которых можно было пересчитать по пальцам. Но на самом деле истина ровно посередине. И вы несете 50% ответственности за отношения с мужчиной. Поэтому мне хочется пожелать всем женщинам Актау взаимной любви и понимания. И помните, что мы разные, но мы созданы друг для друга. Я живу в браке 21 год и знаю точно, что вам говорю, - отметил в заключении Павел Раков.

В Актау прошел тренинг «Я умная, но веду себя как дура» писателя, автора книг по психологии Павла Ракова. Психолог рассказал о взаимоотношении полов в целом, и о том, какие ошибки делают женщины в отношениях с мужчинами.Представительницы прекрасного пола, по словам ведущего авторских тренингов, постоянно совершают ошибки в отношениях с мужчинами.- На тренингах мы имитируем коммуникацию между мужчиной и женщиной: первое знакомство, обмен телефонами, первый семейный совет, первый конфликт, первое свидание. За семь лет тысячи девушек посетили мои тренинги и ни одна из них не сделала ничего правильно. Представляете, весь зал сидит, как вкопанный, и не знает, что делать. А после того, как я даю им готовую технологию, рассказав, как и что надо сделать, становится все понятно и просто. Хотя на самом деле подход к мужчине элементарный. Но почему же так происходит? А потому, что не учили, не прививали с детства, не объясняли. Ощущение даже, как будто специально навредили, чтобы между нами была война, - говорит Павел Раков.Женщины, по словам психолога, должны изначально понимать, с каким мужчиной имеют дело.- Во-первых, наш мозг устроен по-разному. У мужчин мозг, как навигатор: из точки А в точку Б. У женщин он более многогранный, и даже нейронных связей у вас в два раза больше, то есть теоретически вы умнее. Часто в общении женщины передают чувства, а нужно научиться говорить на мужском языке, на языке выводов. Во-вторых, надо понимать, что мужчины разные. И в основном делятся на три категории: мужчины, любящие брать ответственность на себя; мужчины, которые любят разделять ответственность с женщиной, и мужчины, которые ненавидят ответственность и все время ее перекладывают на обстоятельства, ситуации и так далее. И в зависимости от того, с каким мужчиной вы общаетесь, такой вы получаете и результат. Сложнее всего с мужчиной, который любит брать ответственность. Потому что, как правило, это люди более высокого статуса, умеющие зарабатывать, и чтобы привлекать успешных мужчин, необходимо говорить на их языке. При этом помнить: то, что хорошо для успешных мужчин, - «смерть» для последней категории (неудачников), и наоборот, - говорит Павел Раков.Бичом современного общества, по словам психолога, является синдром нереализованного материнства.Любовь, по мнению психолога, тоже нужно уметь разделять. А многие женщины, как говорит Павел Раков, делать этого не умеют.- Есть любовь души, разума и тела, и вместе это три единства. Любовь тела, понятно, заключается в том, что чем больше вы за телом ухаживаете, тем больше ваше тело любят, тем сильнее химия любви, и мужчина рядом с такой женщиной больше вырабатывает гормонов. И если женщина здоровая, она более сексуально привлекательна, потому что здоровье, в принципе, это и есть красота. Поэтому вкладывайте в свое здоровье. Второе - это любовь разума, то, за что любят головой и за что мужчины женщину уважают. А уважаем мы кого - лидера, тех людей, которые могут влиять, и здесь женщина должна понимать, что она должна быть не упертая, а наоборот, та, которой доверяют и которая умеет брать на себя ответственность за настроение, свое собственное поведение, мысли, поступки. Доверие и ответственность - на этом держится уважение. А большинству женщин представители противоположного пола не доверяют, потому что они сами не доверяют мужчинам. Поэтому не могут увлечь за собой даже одного мужчину. Так что доверие тоже обязательно нужно тренировать. Ну и интеллектуальный рейтинг. Если он будет выше, любовь к женщине будет ярче, как к личности. И третий пункт - это духовное развитие, - говорит психолог.Женщина, как утверждает Павел Раков, должна обладать такими качествами, как прощение, принятие, милосердие, благодарность, доброта.- Ведь если из женщины убрать доброту, получится завистливая, сварливая баба, которая будет все время пилить: «Где деньги?» и ей все время будет их мало. С одной стороны - это хорошо, когда женщине мало, тогда и мужчина развивается. Но с другой стороны, если женщине мало и она добрая, мужчина будет развиваться и стремиться. Если женщине мало и она злая, то ее ждет тот же конец, что и старуху в сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке». Если женщина неблагодарная и недобрая, ей не дарят подарки. Если у женщины есть благодарность и доброта, у нее есть и подарки. И несмотря на то, что некоторые женщины имеют некое обаяние, но не имеют красоты и при этом еще находятся в возрасте, но их ликвидность на брачном рынке намного выше, чем у молодых, красивых, но злых девушек. Поэтому важно знать, что духовные качества все портят или все создают. И от них зависит многое, - говорит Павел Раков.Мужчина, по словам ведущего авторских тренингов, становится успешнее, когда делает подарки женщине. А если он не делает этого, от такого мужчины, уверен Павел Раков, нужно уходить.Женщина, по мнению автора и ведущего тренингов, не должна стремиться быть сильной. В противном случае, рядом с ней обязательно будет слабый мужчина. Если вообще будет.- Сегодня желание стать личностью у женщин извращенное, потому что понимание личности женщинам не объясняют, постулаты личности женщины в них не вкладывают. Некоторые женщины даже не знают, для чего они родились, а между тем у каждой из вас есть миссия. Из-за того, что женщина боится остаться одна, она хочет самореализоваться, чтобы в случае чего не остаться одной с детьми и суметь их прокормить. Поэтому становится такой сильной, что в итоге она остается одна и кормит своих детей, один из которых зачастую - это ее муж. И это закон жизни! Его невозможно изменить! Поэтому важно помнить, что мужчина должен самовыражаться - это его кредо, а когда это делать начинает женщина, она забирает у мужчины его мужественность. Да, мужское должно немного быть в женщине, но только чуть-чуть. Мужчине же нужно кого-то обеспечивать. Мужчина, когда несет ответственность и кого-то обеспечивает, он самореализуется. Женщине при этом надо учиться это принимать. И понимать, что мы изначально не равны по природе, - говорит Павел Раков.Ведущий тренингов напоминает женщинам, что если они не дарят любовь своим мужчинам, они будут искать другую «розетку».- Если вы дадите мужчине любовь, вы станете для него источником энергии. Почему он ходит на сторону? Он или ищет энергию, или самоутверждается. А значит, вы либо не даете ему признания, либо энергию. Но, как правило, и первое, и второе. Ему мало и признания, и настоящей женской энергии. А будете ли вы его прощать или не будете, зависит от вашего рейтинга. И чем выше ваш рейтинг, тем меньше вы будете прощать низкостатусных мужчин. Если ваш рейтинг с мужчиной одинаковый, вы простите его один раз. Ну а если его рейтинг выше вашего, то, скорее всего, вы его простите два-три раза. Если же его рейтинг очень высокий относительно вашего, скорее всего вы будете прощать его всю жизнь. Поэтому надо постоянно работать над увеличением своего рейтинга: физического, интеллектуального, духовного, тогда и прощать придется реже. Но и прощать мужчину нужно правильно, потому что многие женщины своим прощением мужчин балуют и даже развращают. Важно, раз уж вы решили простить, надо принять. А многие женщины вырабатывают злость вместо доброты и их духовный рейтинг в глазах мужчины падает. И даже, если мужчина вам изменил, вы не должны злиться на него, вы должны над ним возвыситься и тогда вы будете смотреть на него снизу вверх. Надо понять, что мужчины все ошибаются и учатся только на своих ошибках. Более того, мужчина становится мужчиной только через свои ошибки. Его жизнь должна несколько раз наказать, чтоб он стал мужиком. Он должен выстрадать свою собственную проблему и вы в этом не должны принимать никакое участие. Иначе он от вас сбежит. Это называется ассоциативный ряд. Если вы рядом, когда ему плохо, он с вами будет это ассоциировать и потом будет делать вам гадости, потому что плохо для него всегда будет равно вам. Поэтому, когда ему плохо или он накосячил, убегайте к подружке, в театр, на массаж. Чтобы вас не было дома и вы были заняты. Потом, когда он отстрадает, сам вспомнит о вас и найдет, - говорит Павел Раков.Женщинам Актау автор тренингов желает понимать, что именно представительницы прекрасного пола имеют власть над мужчинами, а не наоборот.