Жителя Жанаозена арестовали на двое суток за неуплату алиментов

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Обвиняемый, как сообщила пресс-служба суда, не исполнил судебный приказ от 4 июня 2013 года о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
- Задолженность по алиментам составила 1 914 396 тенге. На судебном заседании гражданин М. признал вину и пояснил, что официально не работает, поэтому не исполняет судебный акт, - говорится в сообщении пресс-службы административного суда Жанаозена.
Суд признал подсудимого виновным по статье 669 КоАП Республики Казахстан и приговорил к административному аресту сроком на двое суток.
Постановление вступило в законную силу.
Статья 669 КоАП РК:
- Задолженность по алиментам составила 1 914 396 тенге. На судебном заседании гражданин М. признал вину и пояснил, что официально не работает, поэтому не исполняет судебный акт, - говорится в сообщении пресс-службы административного суда Жанаозена.
Суд признал подсудимого виновным по статье 669 КоАП Республики Казахстан и приговорил к административному аресту сроком на двое суток.
Постановление вступило в законную силу.
Статья 669 КоАП РК: