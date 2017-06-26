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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:12

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Жителя Жанаозена арестовали на двое суток за неуплату алиментов

Задолженность неплательщика алиментов составила 1 914 396 тенге. Об этом сообщила пресс-служба специализированного административного суда Жанаозена.

фото с сайта dixinews.kz
Обвиняемый, как сообщила пресс-служба суда, не исполнил судебный приказ от 4 июня 2013 года о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

- Задолженность по алиментам составила 1 914 396 тенге. На судебном заседании гражданин М. признал вину и пояснил, что официально не работает, поэтому не исполняет судебный акт, - говорится в сообщении пресс-службы административного суда Жанаозена.

Суд признал подсудимого виновным по статье 669 КоАП Республики Казахстан и приговорил к административному аресту сроком на двое суток.

Постановление вступило в законную силу.

Статья 669 КоАП РК:
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