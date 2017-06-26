Жителя Жанаозена арестовали на двое суток за неуплату алиментов

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа



Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов - в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Обвиняемый, как сообщила пресс-служба суда, не исполнил судебный приказ от 4 июня 2013 года о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.- Задолженность по алиментам составила 1 914 396 тенге. На судебном заседании гражданин М. признал вину и пояснил, что официально не работает, поэтому не исполняет судебный акт, - говорится в сообщении пресс-службы административного суда Жанаозена.Суд признал подсудимого виновным по статье 669 КоАП Республики Казахстан и приговорил к административному аресту сроком на двое суток.Постановление вступило в законную силу.