С начала года предприятия Мангистауской области инвестировали в основной капитал 190 миллиардов тенге

По данным управления статистики Мангистауской области, объем инвестиций в основной капитал по итогам пяти месяцев 2017 года составил 190 миллиардов тенге. В 2016 года сумма вложений составила 151,9 миллиарда тенге.Сумма инвестиций в основной капитал в сфере промышленности составила 127,7 миллиарда тенге (67,2%), по операциям с недвижимым имуществом – 39,8 миллиарда тенге (21%), в транспорте и складировании – 16,8 миллиарда тенге (8,8%), в искусстве, развлечениях и отдыхе – 2,1 миллиарда тенге (1,1%), в строительной отрасли -702 миллиона тенге, в других сферах - 2,9 миллиарда тенге (1,5%).— На сегодняшний день в карту поддержки предпринимательства включены 24 проекта на общую сумму 500,1 миллиарда тенге. Планируется создать 3263 новых рабочих места. Из 24 проектов восемь осуществляется с участием иностранных инвесторов, – сообщил Нурбек Карасаев.На финансирование управления индустриально-инновационного развития в 2017 году, по словам Нурбека Карасаева, выделено 336 миллионов тенге.Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, подверг критике работу руководства управления индустриально-инновационного развития, поручив первому заместителю акима области Суиндику Алдашеву определить функциональные возможности этого ведомства и управления предпринимательства и торговли.– Необходимо оценить работу обоих управлений, поскольку здесь прослеживается дублирование функций. Поручаю до пятницы провести тщательный анализ работы данных управлений с учетом штатной численности и эффективности деятельности. По итогам анализа, возможно, встанет вопрос о реорганизации данных государственных органов, – подытожил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.