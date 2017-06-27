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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 54

С начала года предприятия Мангистауской области инвестировали в основной капитал 190 миллиардов тенге

Мангистауская область занимает третье место в республике по объему инвестиций в основной капитал. Об этом на совещании с участием акима области рассказал Нурбек Карасаев, руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

Фото Ольги Ярославской
По данным управления статистики Мангистауской области, объем инвестиций в основной капитал по итогам пяти месяцев 2017 года составил 190 миллиардов тенге. В 2016 года сумма вложений составила 151,9 миллиарда тенге.

С начала года предприятия Мангистауской области инвестировали в основной капитал 190 миллиардов тенге


Сумма инвестиций в основной капитал в сфере промышленности составила 127,7 миллиарда тенге (67,2%), по операциям с недвижимым имуществом – 39,8 миллиарда тенге (21%), в транспорте и складировании – 16,8 миллиарда тенге (8,8%), в искусстве, развлечениях и отдыхе – 2,1 миллиарда тенге (1,1%), в строительной отрасли -702 миллиона тенге, в других сферах - 2,9 миллиарда тенге (1,5%).

— На сегодняшний день в карту поддержки предпринимательства включены 24 проекта на общую сумму 500,1 миллиарда тенге. Планируется создать 3263 новых рабочих места. Из 24 проектов восемь осуществляется с участием иностранных инвесторов, – сообщил Нурбек Карасаев.

На финансирование управления индустриально-инновационного развития в 2017 году, по словам Нурбека Карасаева, выделено 336 миллионов тенге.

Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, подверг критике работу руководства управления индустриально-инновационного развития, поручив первому заместителю акима области Суиндику Алдашеву определить функциональные возможности этого ведомства и управления предпринимательства и торговли.

– Необходимо оценить работу обоих управлений, поскольку здесь прослеживается дублирование функций. Поручаю до пятницы провести тщательный анализ работы данных управлений с учетом штатной численности и эффективности деятельности. По итогам анализа, возможно, встанет вопрос о реорганизации данных государственных органов, – подытожил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Фото Серика Маймерова


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:47
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