Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию о найденной на вокзале девочке не подтвердили в ДВД Мангистауской области

фото взято из рассылки
«Срочно! Максимальный репост. На автовокзале найдена девочка. Может кто знает?» - сообщения такого содержания вместе с фотографией малолетней девочки сегодня, 27 июня, активно распространяются в социальных сетях жителями Актау.
В ДВД Мангистауской области информацию о «найденыше» не подтвердили. Также, рассказали в пресс-службе ведомства, не поступало в дежурную часть и сообщений о пропаже ребенка.
В других городах Казахстана и России информация о найденном на вокзале ребенке названа «фейком». Активная рассылка с просьбой о помощи найти родных девочки прокатилась по городам России и Казахстана с 22 июня.
Девочку искали в Краснодаре, Волгодонске, Комсомольске-на-Амуре, Усть-Каменогорске и многих других.
В ДВД Мангистауской области информацию о «найденыше» не подтвердили. Также, рассказали в пресс-службе ведомства, не поступало в дежурную часть и сообщений о пропаже ребенка.
В других городах Казахстана и России информация о найденном на вокзале ребенке названа «фейком». Активная рассылка с просьбой о помощи найти родных девочки прокатилась по городам России и Казахстана с 22 июня.
Девочку искали в Краснодаре, Волгодонске, Комсомольске-на-Амуре, Усть-Каменогорске и многих других.