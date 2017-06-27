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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 20:03

Просмотров: 639

Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию о найденной на вокзале девочке не подтвердили в ДВД Мангистауской области

Сегодня, 27 июня, информация о найденной на вокзале девочке стала активно рассылаться жителями Актау в социальных сетях. В ДВД МО информацию о «найденыше» не подтвердили.

фото взято из рассылки
«Срочно! Максимальный репост. На автовокзале найдена девочка. Может кто знает?» - сообщения такого содержания вместе с фотографией малолетней девочки сегодня, 27 июня, активно распространяются в социальных сетях жителями Актау.

Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию о найденной на вокзале девочке не подтвердили в ДВД Мангистауской области


В ДВД Мангистауской области информацию о «найденыше» не подтвердили. Также, рассказали в пресс-службе ведомства, не поступало в дежурную часть и сообщений о пропаже ребенка.

В других городах Казахстана и России информация о найденном на вокзале ребенке названа «фейком». Активная рассылка с просьбой о помощи найти родных девочки прокатилась по городам России и Казахстана с 22 июня.

Девочку искали в Краснодаре, Волгодонске, Комсомольске-на-Амуре, Усть-Каменогорске и многих других.

Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию о найденной на вокзале девочке не подтвердили в ДВД Мангистауской области


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Комментарии ( 1 )

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  • Artur007
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  • Ёж
 Егерь (Посетители) Сегодня, 20:09
У мента на шевроне разве не российский знак?

Коллега лесника.
 
 

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