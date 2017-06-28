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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 463

Прокуратура требует проверить факты нехватки кроватей и посуды в детском саду Жанаозена

Прокуратура Жанаозена требует принять меры по факту нехватки кроватей и посуды в одном из ДДУ города. Скандал вокруг детского сада в Жанаозене разразился после публикации в интернете видео, на кадрах которого запечатлены спящие по двое на одной кровати дети. Также камера зафиксировала нехватку посуды. В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности. Тем не менее от должности отстранили руководителя дошкольного учреждения и помощницу воспитателя.

фото взято из сети Интернет
Спящих по двое на одной кровати детей и всего две кружки, из которых пятеро малышей пьют по очереди, на видео засняла нянечка. Она же опубликовала видео в сети Интернет. Ролик за несколько дней облетел все социальные сети и стал поводом для проверок в дошкольном учреждении.

- В настоящее время посредством социальных сетей и мессенджеров распространяется видеозапись и фотографии воспитанников детского сада ГККП «Детский сад №13 Акмарал» в Жанаозене, где дети спят по двое на одном кровати, также на снимке видно, что не хватает комплектов столовой посуды, необходимых для питания. По данному факту прокуратура Жанаозена направила требование в департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области для принятия соответствующих мер, - прокомментировали в прокуратуре Жанаозена.

Исполняющая обязанности директора Центра Сулу Жайбергенова утверждает, что в ходе проверки детского сада нарушений не выявлено, а видео сфабриковала помощница воспитателя, чтобы дискредитировать директора учреждения.

- После того, как ролик появился в интернете, мы сразу же создали рабочую группу и поехали в жанаозенский детский сад с проверкой. Поговорили с сотрудниками и выяснили, что конфликт между директором детского сада и помощницей воспитателя, которая сняла ролик, длится уже около полугода. Эта нянечка - человек импульсивный, часто скандалит и с воспитателями, и с руководством, и с родителями. Но директор ее жалела из-за ее семейного положения, она одна воспитывает ребенка, и оставляла на рабочем месте. После последнего конфликта нянечка, чтобы отомстить директору, ушла в другую группу, специально положила детей по двое и сымитировала нехватку посуды. На самом деле все это не правда, в садике всего хватает, - рассказала Сулу Жайбергенова.

По словам Сулу Жайбергеновой, помощница воспитателя, снявшая ролик, к работе в этом саду уже не вернется. Возвращение директора на прежнюю должность пока под вопросом.



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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:23
Все забыли прекрасное далёко и СЭС само собой, умиляет фото двух детишек по братски делящих кровать на двоих.
Возвращение директора на прежнюю должность пока под вопросом.
В отставку как минимум.
На самом деле все это не правда, в садике всего хватает, - рассказала Сулу Жайбергенова.
Ну Ну.
 
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Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 17:36
Почему не проверяет СЭС, как это раньше было в д\садах! Все санитарные нормы ,это работа СЭС: как моется посуда, убираются помещения, маркировка кроватей, шкафчиков, горшков, питьевой режим детей, меню, калорийность всё это должно контролироваться, ст. медсестрой и СЭС! Сейчас СЭС отстранили от всех проверок,д\садов, пищеблоков, кафе , ресторанов, магазинов, вот поэтому никакого порядка нет и не будет. Страшно представить. что дети спят на одной кровати, нехватает посуды, это прямой путь заражения любой инфекцией! Руководителей, которые идут на такие жертвы, ради наживы ,судить и очень строго!А чтобы был порядок, вернуть плановые проверки СЭС !
 
 

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