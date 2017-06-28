Прокуратура требует проверить факты нехватки кроватей и посуды в детском саду Жанаозена

Спящих по двое на одной кровати детей и всего две кружки, из которых пятеро малышей пьют по очереди, на видео засняла нянечка. Она же опубликовала видео в сети Интернет. Ролик за несколько дней облетел все социальные сети и стал поводом для проверок в дошкольном учреждении.- В настоящее время посредством социальных сетей и мессенджеров распространяется видеозапись и фотографии воспитанников детского сада ГККП «Детский сад №13 Акмарал» в Жанаозене, где дети спят по двое на одном кровати, также на снимке видно, что не хватает комплектов столовой посуды, необходимых для питания. По данному факту прокуратура Жанаозена направила требование в департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области для принятия соответствующих мер, - прокомментировали в прокуратуре Жанаозена.Исполняющая обязанности директора Центра Сулу Жайбергенова утверждает, что в ходе проверки детского сада нарушений не выявлено, а видео сфабриковала помощница воспитателя, чтобы дискредитировать директора учреждения.- После того, как ролик появился в интернете, мы сразу же создали рабочую группу и поехали в жанаозенский детский сад с проверкой. Поговорили с сотрудниками и выяснили, что конфликт между директором детского сада и помощницей воспитателя, которая сняла ролик, длится уже около полугода. Эта нянечка - человек импульсивный, часто скандалит и с воспитателями, и с руководством, и с родителями. Но директор ее жалела из-за ее семейного положения, она одна воспитывает ребенка, и оставляла на рабочем месте. После последнего конфликта нянечка, чтобы отомстить директору, ушла в другую группу, специально положила детей по двое и сымитировала нехватку посуды. На самом деле все это не правда, в садике всего хватает, - рассказала Сулу Жайбергенова.По словам Сулу Жайбергеновой, помощница воспитателя, снявшая ролик, к работе в этом саду уже не вернется. Возвращение директора на прежнюю должность пока под вопросом.