Жителей Мангистау приглашают на консультации по новой системе выплат социальных пособий

Встреча с соцработниками. Фото автора из архива Lada.kz
С 1 января 2018 года, как сообщили в городском отделе занятости и социальных программ, планируют изменить порядок выплаты специального государственного пособия семьям, имеющим четырех и более детей, государственного детского пособия на детей до 18 лет и адресной социальной помощи.
В будущем году, как ранее заявила Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, планируют дифференцировать размер базовой пенсии в зависимости от трудового стажа пенсионера.
По этим и другим вопросам члены мобильной группы проведут консультации и прием населения. Мобильная группа будет работать в Актау 1, 3 и 4 июля. Встречи пройдут:
1 июля в 15:00 - на площади у торгового центра «Олжа», в 18:00 – на набережной 14 микрорайона.
3 июля в 18:00 – площадь Астана (у КДК имени Абая)
4 июля в 18:00 – перед молодежным центром «Арман» (6 микрорайон)
Мобильные группы работают в населенных пунктах области с 20 июня по 28 июля.
В будущем году, как ранее заявила Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, планируют дифференцировать размер базовой пенсии в зависимости от трудового стажа пенсионера.
По этим и другим вопросам члены мобильной группы проведут консультации и прием населения. Мобильная группа будет работать в Актау 1, 3 и 4 июля. Встречи пройдут:
1 июля в 15:00 - на площади у торгового центра «Олжа», в 18:00 – на набережной 14 микрорайона.
3 июля в 18:00 – площадь Астана (у КДК имени Абая)
4 июля в 18:00 – перед молодежным центром «Арман» (6 микрорайон)
Мобильные группы работают в населенных пунктах области с 20 июня по 28 июля.