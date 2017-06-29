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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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Установить систему видеонаблюдения у озера Малая Оймаша предложили экологи Мангистау

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в пробах воды из озера, расположенного у жилого массива «Шагала». Чтобы предотвратить образование мусорных свалок в прибрежной зоне, экологи предложили оградить территорию вокруг озера и установить видеонаблюдение. Об этом рассказал Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В пробах воды, как рассказал Бауыржан Амирбеков, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ингредиентов магния, хрома, фосфата и других веществ.

- Антисанитарное состояние образовавшейся свалки твердых бытовых отходов вокруг озера несет существенный вред окружающей среде и здоровью жителей прилегающего массива. Пробурено семь наблюдательных скважин с целью выявления взаимосвязи подземных вод с водами озера. Проведены лабораторные исследования химического состава и радиационных характеристик поверхностных, подземных вод и донных отложений. По результатам радиометрических измерений по всем точкам в прибрежной зоне озера мощность дозы гамма-излучений не превысила предельную норму. В пределах озера Малая Оймаша и окружающей его прибрежной зоны не выявлены источники ионизирующего облучения. Однако крайне необходимо было проведение санитарной очистки территории прибрежной зоны и самого озера, и принятие мер, исключающих попадание сточных вод и мусора, - отметил Бауыржан Амирбеков.

В 2017 году, по словам специалиста, на побережье озера практически полностью ликвидировали стихийные свалки. Вывезено 756 тонн отходов, установлены предупреждающие таблички о запрете ввоза мусора на данную территорию.

- Мы обратились к акиму Актау с просьбой оградить территорию озера и поставить там камеры видеонаблюдения, чтобы жители города и прилегающей территории перестали завозить туда мусор, - рассказал Бауржан Амирбеков.


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Комментарии ( 1 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 14:17
Мы обратились к акиму Актау с просьбой оградить территорию озера и поставить там камеры видеонаблюдения, чтобы жители города и прилегающей территории

Только камеры подороже ставьте, на радость жителям прилегающих территорий.
 
 

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