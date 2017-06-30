С начала года в Актау произошло 11 пожаров в жилом секторе

Обход жителей. Фото предоставлено управлением ЧС

Трое человек получили травмы при пожарах, один пострадавший скончался. Всего с начала года в Актау зарегистрировано 30 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 27 случаев.



- Основной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Вторая причина - это несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и газового оборудования. Третья - короткое замыкание электропроводов и шалость детей, - прокомментировал Нуржан Борашев.



С целью предупреждения пожаров и гибели людей инженерно-инспекторский состав управления по чрезвычайным ситуациям Актау проводит профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и отравления угарным газом в жилом секторе.



Одно из них прошло в 33 микрорайоне Актау. Жителям раздали памятки, провели разъяснительные беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе.