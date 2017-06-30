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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:56

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С начала года в Актау произошло 11 пожаров в жилом секторе

Ущерб от пожаров оценили в 125 миллионов тенге. Об этом рассказал Нуржан Борашев, главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Обход жителей. Фото предоставлено управлением ЧС
Трое человек получили травмы при пожарах, один пострадавший скончался. Всего с начала года в Актау зарегистрировано 30 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 27 случаев.

- Основной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Вторая причина - это несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и газового оборудования. Третья - короткое замыкание электропроводов и шалость детей, - прокомментировал Нуржан Борашев.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей инженерно-инспекторский состав управления по чрезвычайным ситуациям Актау проводит профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и отравления угарным газом в жилом секторе.

Одно из них прошло в 33 микрорайоне Актау. Жителям раздали памятки, провели разъяснительные беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе.


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