Кайрат Койшибеков назначен председателем правления СПК «Каспий»

Койшибеков Кайрат Болатович родился 9 октября 1978 года, уроженец города Тараз Жамбылской области. Окончил Бургасский свободный университет (Болгария) по специальности «финансы», магистр экономики.



Трудовую деятельность начал помощником финансового директора Жамбылского областного филиала страховой компании «АТФ Полис». После работал генеральным директором ТОО «Тамерлан Транс Сервис», директором департамента маркетинга ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», директором ТОО «БМ Атырау», «Гурал». Последние пять лет работал генеральным директором ТОО «Кулан ТБ».

Глава региона поставил перед новым руководством СПК задачи по привлечению инвестиций, созданию конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства, эффективному управлению активами корпорации. Руководству СПК поручено внести новые концептуальные подходы по деятельности корпорации с учетом сложившейся экономической ситуации.