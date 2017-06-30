Как провести ближайшие выходные в Актау

Здоровье и спорт

Йога на берегу моря



Утренняя зарядка

Праздничный велопробег

Экскурсии

Поездка в Голубую бухту

Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»



Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-классы от детских развивающих курсов «ВундерКинд»

Мастер-классы для взрослых

Мастер-класс по вязанию сумочек в Kinder Land

Мастер-класс по пошиву текстильной лисицы

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка в Old-Pub Aktau

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино

«Гадкий я-3»

«Синяя бездна»

«2:22»

В субботу, 1 июля, в 07:00 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.Жителей Актау приглашают 2 июля на бесплатную утреннюю зарядку. Начало в 09:30 на набережной, напротив отеля «Виктория».Жителей Мангистау приглашают принять участие в праздничном велопробеге 2 июля.Мероприятие посвятили международной выставке «ЭКСПО-2017». Велопробег стартует 2 июля в 08:30 от жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.В воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Голубую бухту. Экскурсия с ночёвкой. Стоимость поездки - 2000 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 393 3824 (Евгений).В субботу, 1 июля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Акеспе (белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В субботу пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Центр «ВундерКинд» в субботу, 1 июля, приглашает детей на мастер-классы. Запись по телефону: 8 707 585 6343. Вход платный.Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 2 июля в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.Жительниц Актау приглашают на мастер-класс по пошиву текстильной лисицы, который пройдет 2 июля с 11:00 до 18:00. Стоимость мастер-класса 7000 тенге. Запись по телефону: 8 707 614 03 58.Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.В субботу, 1 июля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Бальтазар - ребенок, выросший в 80-е и помешанный на лунной походке Майкла Джексона, появляется из ниоткуда и с помощью грозного оружия - жвачки - устраивает погром на военном судне. Сейчас ему за 40, на голове проплешина, а на теле безвкусный по нынешним меркам костюм. Абсолютно неуправляемый, постоянно танцующий и раздражающий своей непринужденностью новый злодей кидает вызов уже изрядно подобревшему, но не потерявшему свою харизму Грю. Вместе со своей помощницей Люси Грю должен остановить неформала и оградить людей от эксцентричных выходок Бальтазара Братта.Режиссер: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон.Актеры: Кристен Уиг, Дженни Слейт, Стив Карелл, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан, Майкл Битти.Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.Режиссер: Йоханнес Робертс.Актеры: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Аксель Мансилла.Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб. Режиссер: Пол Карри. Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Карма Шэрон, Керри Армстронг, Мариса Ламоника.