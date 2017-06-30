Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Здоровье и спорт
Йога на берегу моря
Йога на берегу моря
В субботу, 1 июля, в 07:00 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.
Утренняя зарядка
Жителей Актау приглашают 2 июля на бесплатную утреннюю зарядку. Начало в 09:30 на набережной, напротив отеля «Виктория».
Праздничный велопробег
Жителей Мангистау приглашают принять участие в праздничном велопробеге 2 июля.
Мероприятие посвятили международной выставке «ЭКСПО-2017». Велопробег стартует 2 июля в 08:30 от жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.
Экскурсии
Поездка в Голубую бухту
Поездка в Голубую бухту
В воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Голубую бухту. Экскурсия с ночёвкой. Стоимость поездки - 2000 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 393 3824 (Евгений).
Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров
В субботу, 1 июля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Акеспе (белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-классы для детей
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»
В субботу пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Мастер-классы от детских развивающих курсов «ВундерКинд»
Центр «ВундерКинд» в субботу, 1 июля, приглашает детей на мастер-классы. Запись по телефону: 8 707 585 6343. Вход платный.
Мастер-классы для взрослых
Мастер-класс по вязанию сумочек в Kinder Land
Мастер-класс по вязанию сумочек в Kinder Land
Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 2 июля в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.
Мастер-класс по пошиву текстильной лисицы
Жительниц Актау приглашают на мастер-класс по пошиву текстильной лисицы, который пройдет 2 июля с 11:00 до 18:00. Стоимость мастер-класса 7000 тенге. Запись по телефону: 8 707 614 03 58.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в Old-Pub Aktau
Вечеринка в Old-Pub Aktau
Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу, 1 июля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Гадкий я-3»
Бальтазар - ребенок, выросший в 80-е и помешанный на лунной походке Майкла Джексона, появляется из ниоткуда и с помощью грозного оружия - жвачки - устраивает погром на военном судне. Сейчас ему за 40, на голове проплешина, а на теле безвкусный по нынешним меркам костюм. Абсолютно неуправляемый, постоянно танцующий и раздражающий своей непринужденностью новый злодей кидает вызов уже изрядно подобревшему, но не потерявшему свою харизму Грю. Вместе со своей помощницей Люси Грю должен остановить неформала и оградить людей от эксцентричных выходок Бальтазара Братта.
Режиссер: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон.
Актеры: Кристен Уиг, Дженни Слейт, Стив Карелл, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан, Майкл Битти.
«Синяя бездна»
Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Режиссер: Йоханнес Робертс.
Актеры: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Аксель Мансилла.
«2:22»
Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб. Режиссер: Пол Карри. Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Карма Шэрон, Керри Армстронг, Мариса Ламоника.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана