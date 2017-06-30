Сейчас на сайте
2796
объявлений
  • Продам Магазин продуктовый за 15 500 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 300 000 тенге
  • Продам Автодром, дом за 6 000 000 тенге
  • Продам Сайын, зем. участок, за 10 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге
  • Продам Автодром, зем. участок за 4 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 30 Июня
+32...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.46 KZT
  • €1 = 366.79 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 616

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 и 2 июля.

Фото из архива Lada.kz
Здоровье и спорт
Йога на берегу моря


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 1 июля, в 07:00 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.

Утренняя зарядка


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Актау приглашают 2 июля на бесплатную утреннюю зарядку. Начало в 09:30 на набережной, напротив отеля «Виктория».

Праздничный велопробег


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Мангистау приглашают принять участие в праздничном велопробеге 2 июля.
Мероприятие посвятили международной выставке «ЭКСПО-2017». Велопробег стартует 2 июля в 08:30 от жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.

Экскурсии  
Поездка в  Голубую бухту


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Голубую бухту. Экскурсия с ночёвкой. Стоимость поездки - 2000 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 393 3824 (Евгений).

Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 1 июля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Акеспе (белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Мастер-классы для детей
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
 
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.

Мастер-классы от детских развивающих курсов «ВундерКинд»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Центр «ВундерКинд» в субботу, 1 июля, приглашает детей на мастер-классы. Запись по телефону: 8 707 585 6343. Вход платный.

Мастер-классы для взрослых
Мастер-класс по вязанию сумочек в Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 2 июля в 11:00. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.

Мастер-класс по пошиву текстильной лисицы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жительниц Актау приглашают на мастер-класс по пошиву текстильной лисицы, который пройдет 2 июля с 11:00 до 18:00. Стоимость мастер-класса 7000 тенге. Запись по телефону: 8 707 614 03 58.

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка в Old-Pub Aktau


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 1 июля, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Гадкий я-3»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Бальтазар - ребенок, выросший в 80-е и помешанный на лунной походке Майкла Джексона, появляется из ниоткуда и с помощью грозного оружия - жвачки - устраивает погром на военном судне. Сейчас ему за 40, на голове проплешина, а на теле безвкусный по нынешним меркам костюм. Абсолютно неуправляемый, постоянно танцующий и раздражающий своей непринужденностью новый злодей кидает вызов уже изрядно подобревшему, но не потерявшему свою харизму Грю. Вместе со своей помощницей Люси Грю должен остановить неформала и оградить людей от эксцентричных выходок Бальтазара Братта.
Режиссер: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон.
Актеры: Кристен Уиг, Дженни Слейт, Стив Карелл, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан, Майкл Битти.

«Синяя бездна»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Режиссер: Йоханнес Робертс.
Актеры: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Аксель Мансилла.

«2:22»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб. Режиссер: Пол Карри. Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Карма Шэрон, Керри Армстронг, Мариса Ламоника.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Кимуля (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: Ну Ну
А суббота то ненастоящая

Рабочая удачная.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кимуля
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:21
А суббота то ненастоящая prostite
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Тьфу
  • Кимуля
  • Крест
  • Москит
 Колдун (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: Зуд
Только казмунайгаз

Не люблю когда ****** больше меня,на ивс сегодня газ,на вагончике тоже,на 28 мкр есть,на Асаре тоже,не грузи зуд.
 
-1
  • Колдун
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Васьвась
 Зуд (Посетители) Сегодня, 19:00
Выходные можно провести в очереди за газом!
Опять проблемы, у частников газа нет! Только казмунайгаз
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Колдун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:53
- Вы знаете, алкоголь делает вас такой милой и очаровательной.
- Да что вы говорите? Но я ведь ещё выпить не успела.
- А я уже третью рюмочку пропустил. (с) drunk

ЗЫ. Пятниццо - не останавливайтесь на достигнутом, мужики! beer2
 
-1
  • Колдун
 Не поддерживаю Поддерживаю
Artur007 (Посетители) Сегодня, 18:08
Как обычно одно и тоже в Актау)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Колдун
 keyzet (Посетители) Сегодня, 18:00
выходные...ой
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Валерий_М
 Disco (Посетители) Сегодня, 17:55
я знаю как проведу субботу как и 90 % работающих по 5-ти или по 6-ти дневки , буду до 18-00 на работе , а вечер как в пятницу.

Танцуют все...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Валерий_М
  • Колдун
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:54
завтра не выходной, а официально рабочий день stop
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика