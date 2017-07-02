Актауские спасатели провели состязания среди детей из пришкольных лагерей

Спасатели для ребят организовали различные конкурсы. В состязаниях приняли участие восемь команд из детских лагерей «Самал», «Кызгалдак», «Ак желкен», «Жалын», «Ботакан», «Куаныш», «Акмаржан» и «Балдаурен».Игры разделили на пять этапов: представление команды (девиз, речевка, эмблема и форма), конкурс плакатов и рисунков, блиц-турнир (вопрос-ответ по пожарной безопасности), флешмоб и спортивная эстафета.- В игровой форме дети лучше впитывают знания, которые мы хотим до них донести. Ребята отлично продемонстрировали знания правил пожарной безопасности, правил поведения на воде и свои физические способности, – отметил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Актау, капитан гражданской защиты Азамат Кулманов.В свою очередь, спасатели продемонстрировали детям, как нужно вести себя на воде, инсценировали спасение утопающего и оказание ему первой медицинской помощи.В результате соревнований первое место заняла команда «Ак желкен». Второе место досталось детскому лагерю «Ботакан» и третье место занял детский лагерь «Самал». Организаторы вручили победителям и призерам почетные грамоты.