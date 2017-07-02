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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:47

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Актауские спасатели провели состязания среди детей из пришкольных лагерей

На одном из городских пляжей сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Актау провели акцию «Безопасное детство». В спортивных состязаниях приняли участие ребята из пришкольных лагерей.

Сдача рапортов командирами отрядов. Фото предоставлены управлением по чрезвычайным ситуациям ДЧС Мангистауской области
Спасатели для ребят организовали различные конкурсы. В состязаниях приняли участие восемь команд из детских лагерей «Самал», «Кызгалдак», «Ак желкен», «Жалын», «Ботакан», «Куаныш», «Акмаржан» и «Балдаурен».

Актауские спасатели провели состязания среди детей из пришкольных лагерей


Игры разделили на пять этапов: представление команды (девиз, речевка, эмблема и форма), конкурс плакатов и рисунков, блиц-турнир (вопрос-ответ по пожарной безопасности), флешмоб и спортивная эстафета.

Актауские спасатели провели состязания среди детей из пришкольных лагерей


- В игровой форме дети лучше впитывают знания, которые мы хотим до них донести. Ребята отлично продемонстрировали знания правил пожарной безопасности, правил поведения на воде и свои физические способности, – отметил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Актау, капитан гражданской защиты Азамат Кулманов.

Актауские спасатели провели состязания среди детей из пришкольных лагерей


В свою очередь, спасатели продемонстрировали детям, как нужно вести себя на воде, инсценировали спасение утопающего и оказание ему первой медицинской помощи.

В результате соревнований первое место заняла команда «Ак желкен». Второе место досталось детскому лагерю «Ботакан» и третье место занял детский лагерь «Самал». Организаторы вручили победителям и призерам почетные грамоты.


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