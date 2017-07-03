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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:52

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Гульнар Хайрлиева: С начала года в Актау было оказано более восьми тысяч бесплатных услуг в социальной сфере

Актауский городской отдел занятости и социальных программ оказывает семь видов бесплатных государственных услуг в сфере социальной защиты. С начала года количество оказанных услуг превысило восемь тысяч. На альтернативной основе эти же стандарты выполняет Центр обслуживания населения. Об этом рассказала Гульнар Хайрлиева, руководитель городского отдела занятости и социальных программ.

Гульнар Хайрлиева, руководитель актауского отдела занятости и социальных программ. Фото автора
В числе оказываемых услуг - назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет; регистрация лиц, ищущих работу; регистрация лиц, ищущих работу в качестве безработного; выдача справок безработным гражданам; выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости; регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений; назначение жилищной помощи.

По информации Гульнар Хайрлиевой, с начала года государственное пособие на детей до 18 лет назначено 407 заявителям.

В качестве безработных зарегистрированы 2 097 человек, 3 064 – в качестве ищущих работу. Жилищная помощь назначена 812 жителям города. Выдано 587 справок безработным и 1063 направления на участие в активных мерах содействия занятости. Зарегистрированы 50 граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, им произведена выплата единовременной государственной денежной компенсации, выданы удостоверения.

Напомню, с января 2016 года внедрена композитная услуга: заявитель, обратившись в Центр занятости, наряду с получением услуги по регистрации в качестве безработного, имеет право подать заявление на назначение государственной социальной выплаты на случай потери работы, - отметила главный соцработник города.

Прием заявления и выдача результата производится с 9:00 до 18:30 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.
Отдел занятости и социальных программ находится по адресу: Актау, 11 мкр., здание №50 (за домом №37). Телефон: 432670.
Центр обслуживания принимает с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед.
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414 или 8 800 080 7777.


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