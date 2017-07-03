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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 296

Июньская погода в Актау

Сведения о максимальной, минимальной и средней температуре воздуха в Актау предоставили в РГП «Казгидромет».

Фото Ольги Ярославской
В июне максимальная температура воздуха составила +26,9 градуса.

Минимальная температура воздуха составила +18,4 градуса.

Средняя температура воздуха составила +21,9 градуса.

Средняя температура воды составила +14,9 градуса.

Сегодня, 3 июля, согласно датчикам редакции lada.kz, температура воды поднялась выше 20 градусов в районе базы Stigl и 25 градусов на побережье Кендерли.



Видео можно скачать здесь

Фото Ольги Ярославской, монтаж Рашида Исмагилова.


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Комментарии ( 2 )

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  • Егерь
 BV (Посетители) Сегодня, 18:09
У нас как всегда погоду за текущий месяц смотрите в следующем месяце. Вода теплеет это хорошо, но выбираться с пляжа солдатского это финиш какой то
 
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  • tolk
  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:04
Июнь мы уже проехали. За прохладу воздуха Всевышнему респект, сэкономили на работе сплитов. prey А вот за воду в море - пичалька... nini
 
 

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