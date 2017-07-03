Июньская погода в Актау

Фото Ольги Ярославской
В июне максимальная температура воздуха составила +26,9 градуса.
Минимальная температура воздуха составила +18,4 градуса.
Средняя температура воздуха составила +21,9 градуса.
Средняя температура воды составила +14,9 градуса.
Сегодня, 3 июля, согласно датчикам редакции lada.kz, температура воды поднялась выше 20 градусов в районе базы Stigl и 25 градусов на побережье Кендерли.
Видео можно скачать здесь
Фото Ольги Ярославской, монтаж Рашида Исмагилова.
Минимальная температура воздуха составила +18,4 градуса.
Средняя температура воздуха составила +21,9 градуса.
Средняя температура воды составила +14,9 градуса.
Сегодня, 3 июля, согласно датчикам редакции lada.kz, температура воды поднялась выше 20 градусов в районе базы Stigl и 25 градусов на побережье Кендерли.
Видео можно скачать здесь
Фото Ольги Ярославской, монтаж Рашида Исмагилова.