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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 204

Медицинский форум приглашает детей Мангистау к участию в конкурсе рисунков

Научное медицинское общество и Министерство здравоохранения РК приглашают детей Мангистауской области от трех до восьми лет принять участие в республиканском конкурсе детских рисунков. Работы принимаются до 15 августа.

_фото с сайта konkurs@nmo.kz
Для участия в конкурсе родителям нужно вместе с ребенком прочитать сказку «Храбрая вакцина» на сайте http://konkurs.nmo.kz, придумать иллюстрацию к сюжету.

Нарисованные детьми рисунки выслать организаторам конкурса по адресу konkurs@nmo.kz. Здесь же можно подробнее ознакомиться с требованиями к конкурсным работам, условиями участия и узнать о порядке голосования, а также прочитать сказку.

Все иллюстрации, представленные на конкурс, должны быть нарисованы ребенком самостоятельно и сопровождаться описанием, к какой теме сказки они относятся. Необходимо также указать фамилию и имя автора иллюстрации (и родителей), возраст и место проживания.

Конкурс проводится с целью отбора лучших детских рисунков, основанных на сюжете сказки о вакцинации. Работы победителей, отобранные путем онлайн-голосования, будут использованы при издании детской книги-сказки о вакцинации, где будут указаны авторы работ.

Сбор рисунков проводится до 15 августа. Онлайн-голосование пройдет с 16 июля по 20 августа 2017 года. В эти же сроки будет работать жюри. Итоги будут подведены 22 августа. В конкурсе участвуют все области республики.

Вручение призов победителям конкурса и презентация книжки-сказки «Храбрая вакцина» состоятся 21 октября 2017 года на ежегодном Социально-медицинском форуме «Верить и жить» в Астане.

По всем вопросам обращаться на e-mail: konkurs@nmo.kz,
или по телефону: +7-707-123-2468.


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