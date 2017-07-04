Медицинский форум приглашает детей Мангистау к участию в конкурсе рисунков

_фото с сайта konkurs@nmo.kz

Для участия в конкурсе родителям нужно вместе с ребенком прочитать сказку «Храбрая вакцина» на сайте http://konkurs.nmo.kz, придумать иллюстрацию к сюжету.



Нарисованные детьми рисунки выслать организаторам конкурса по адресу konkurs@nmo.kz. Здесь же можно подробнее ознакомиться с требованиями к конкурсным работам, условиями участия и узнать о порядке голосования, а также прочитать сказку.



Все иллюстрации, представленные на конкурс, должны быть нарисованы ребенком самостоятельно и сопровождаться описанием, к какой теме сказки они относятся. Необходимо также указать фамилию и имя автора иллюстрации (и родителей), возраст и место проживания.



Конкурс проводится с целью отбора лучших детских рисунков, основанных на сюжете сказки о вакцинации. Работы победителей, отобранные путем онлайн-голосования, будут использованы при издании детской книги-сказки о вакцинации, где будут указаны авторы работ.



Сбор рисунков проводится до 15 августа. Онлайн-голосование пройдет с 16 июля по 20 августа 2017 года. В эти же сроки будет работать жюри. Итоги будут подведены 22 августа. В конкурсе участвуют все области республики.



Вручение призов победителям конкурса и презентация книжки-сказки «Храбрая вакцина» состоятся 21 октября 2017 года на ежегодном Социально-медицинском форуме «Верить и жить» в Астане.



По всем вопросам обращаться на e-mail: konkurs@nmo.kz,

или по телефону: +7-707-123-2468.