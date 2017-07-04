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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 170

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

В честь Дня столицы 35 медиков актауской городской поликлиники №1 провели флешмоб и конкурс талантов.

Фото автора
Акция началась в 10.00 утра сегодня, 4 июля. После торжественного приветствия и флешмоба прошёл конкурс детских рисунков и творческий конкурс среди работников Актауской городской поликлиники №1.

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб


- Сегодня мы посвящаем свои песни, танцы и конкурсы Астане. Подготовили конкурс рисунков среди детей медиков. Победителей ждут подарки и призы. Также самых активных наших работников хотим отправить в столицу на EXPO-2017. Думаю, человек десять от нас поедут, - сказала Орынша Жумалиева, директор Актауской городской поликлиники №1.

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб


К флешмобу, организованному Кристиной Муха, врачом-терапевтом актауской городской поликлиники №1, участники готовились месяц.

- У нас замечательная столица, замечательное государство. Мы решили вот такой вот позитив подарить городу. Участвуют все, кто изъявил желание, - рассказала Кристина Муха.

Во время мероприятия, как рассказала Орынша Жумалиева, поликлиника работала в штатном режиме.



Видео Рашида Исмагилова


В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб
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Комментарии ( 1 )

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Lika (Посетители) Сегодня, 13:07
- У нас замечательная столица, замечательное государство. - сказала Кристина Муха.
Как верно и замечательно сказано!

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
 

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