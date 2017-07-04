В канун Дня столицы медики городской поликлиники Актау провели флешмоб

Акция началась в 10.00 утра сегодня, 4 июля. После торжественного приветствия и флешмоба прошёл конкурс детских рисунков и творческий конкурс среди работников Актауской городской поликлиники №1.- Сегодня мы посвящаем свои песни, танцы и конкурсы Астане. Подготовили конкурс рисунков среди детей медиков. Победителей ждут подарки и призы. Также самых активных наших работников хотим отправить в столицу на EXPO-2017. Думаю, человек десять от нас поедут, - сказала Орынша Жумалиева, директор Актауской городской поликлиники №1.К флешмобу, организованному Кристиной Муха, врачом-терапевтом актауской городской поликлиники №1, участники готовились месяц.- У нас замечательная столица, замечательное государство. Мы решили вот такой вот позитив подарить городу. Участвуют все, кто изъявил желание, - рассказала Кристина Муха.Во время мероприятия, как рассказала Орынша Жумалиева, поликлиника работала в штатном режиме.