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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 1150

Жителя Актау обязали выплатить алименты в размере пяти миллионов тенге

Суд обязал ответчика выплатить алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 5 042 000 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.

Фото из архива «Лады»
В ходе судебного процесса установлено, что брак между супругами на основании решения суда от 18.07.2016 года был расторгнут.

С тех пор, как сообщили в пресс-службе ведомства, ответчиком обязательства по содержанию детей не исполнялись.

- Несовершеннолетние дети проживают с матерью. Установлено, что на ответчика зарегистрирован автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 2015 года выпуска с рыночной стоимостью 10 084 000 тенге. Решением суда иск удовлетворен. С ответчика взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере половины суммы со всех видов заработка или иного дохода ежемесячно. В счет компенсации взыскана половина стоимости автомобиля в денежном выражении на сумму 5 042 000 тенге в пользу истца за неуплату алиментов и невыполнения обязательств по содержанию детей с момента развода, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение суда вступило в законную силу.


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Комментарии ( 7 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 16:56
Молодежь прочитает и не захочет жениться, ибо девушки пошли коварные и алчные. Многие знакомые итак перечисляют алименты, а на их зп жена живет вольготно, даже экономя собирает деньги в Жилстройбанке чтобы купить себе любимой. dance

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 15:55
Крузак надо было отжать,может любовь к собственным детям проснётся. Позорник а не отец.
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 15:37
Цитата: Lady_M
и сколько же детей...

Минимум два. На двух детей, по моему, уже 50% капает. А дальше хоть 10 детей, все равно больше 50% не взимают...
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:17
ого, сколько он официально получает, что за 12 месяцев такой долг накапал?
и сколько же детей...
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 15:07
Ну, если фактически взыскано, то нормально. Если только вышло решение суда о взыскании, но фактически не взыскано, то возможно это затянется на несколько лет. Хотя долг по алиментам будет расти.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:59
Сколько детей у злостного неплательщика?
 
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  • Лесник
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 14:18
Ну ему на LADA XRAY в полном фарше хватит dada
 
 

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