Жителя Актау обязали выплатить алименты в размере пяти миллионов тенге

Фото из архива «Лады»

В ходе судебного процесса установлено, что брак между супругами на основании решения суда от 18.07.2016 года был расторгнут.



С тех пор, как сообщили в пресс-службе ведомства, ответчиком обязательства по содержанию детей не исполнялись.



- Несовершеннолетние дети проживают с матерью. Установлено, что на ответчика зарегистрирован автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 2015 года выпуска с рыночной стоимостью 10 084 000 тенге. Решением суда иск удовлетворен. С ответчика взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере половины суммы со всех видов заработка или иного дохода ежемесячно. В счет компенсации взыскана половина стоимости автомобиля в денежном выражении на сумму 5 042 000 тенге в пользу истца за неуплату алиментов и невыполнения обязательств по содержанию детей с момента развода, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Решение суда вступило в законную силу.