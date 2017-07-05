Программа празднования Дня Астаны в Актау

Астана

В честь Дня Астаны в Актау со 2 по 6 июля проходит парусная регата «Ақ қала». Конкурс рисования на асфальте «Сүйемін сені, Астана» пройдет 5 июля в 10:00 на площади Ынтымақ. Выставка картин «Астана болашақтың қаласы» состоится 5 июля в 11:00 в молодежном центре (6 микрорайон). Молодежная акция «С днем рождения, Астана!» состоится 5 июля в 10:00 в общественных местах города.



Молодежный флэшмоб «Астана арман қала» пройдет 5 июля в 17:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Выставка и экскурсия для учащихся ко Дню Астаны пройдут 6 июля в 09:00 на предприятии ТОО «МАЭК-Казатомпром».



Праздничное мероприятие для молодежи ко Дню Астаны пройдет 6 июля в 10:00 в здании молодежного центра (6 микрорайон).



Концертная программа Тамары Асар и народного танцевального ансамбля «Жорга» состоится 6 июля в 20:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Городской турнир среди жителей города по шахматам и шашкам пройдет 7 июля в 10:00 в сквере имени В. Захарова.



Веселые старты среди дворовых клубов города состоятся 7 июля в 11:00 на площади Ынтымак.



Фото с сайте: apple-hostel.kz