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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:51

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Программа празднования Дня Астаны в Актау

В Актау пройдут празднования Дня Астаны. Программу мероприятий, приуроченных к этому событию, предоставили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Астана
В честь Дня Астаны в Актау со 2 по 6 июля проходит парусная регата «Ақ қала». Конкурс рисования на асфальте «Сүйемін сені, Астана» пройдет 5 июля в 10:00 на площади Ынтымақ. Выставка картин «Астана болашақтың қаласы» состоится 5 июля в 11:00 в молодежном центре (6 микрорайон). Молодежная акция «С днем рождения, Астана!» состоится 5 июля в 10:00 в общественных местах города.

Молодежный флэшмоб «Астана арман қала» пройдет 5 июля в 17:00 на набережной в 15 микрорайоне.

Выставка и экскурсия для учащихся ко Дню Астаны пройдут 6 июля в 09:00 на предприятии ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Праздничное мероприятие для молодежи ко Дню Астаны пройдет 6 июля в 10:00 в здании молодежного центра (6 микрорайон).

Концертная программа Тамары Асар и народного танцевального ансамбля «Жорга» состоится 6 июля в 20:00 на набережной в 15 микрорайоне.

Городской турнир среди жителей города по шахматам и шашкам пройдет 7 июля в 10:00 в сквере имени В. Захарова.

Веселые старты среди дворовых клубов города состоятся 7 июля в 11:00 на площади Ынтымак.

Фото с сайте: apple-hostel.kz


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