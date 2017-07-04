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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 138

Актау лидирует в рейтинге самых красивых городов Казахстана

Актау лидирует по количеству голосов в рейтинге самых красивых городов Казахстана. Онлайн-проект проводит информационный портал Nur.kz.

Актау
Голосование «Голос народа», как сообщает издание Nur.kz, длится уже больше месяца. Оно направлено на то, чтобы определить лидерство по таким позициям, как: «самый активный министр», «самый активный государственный деятель», «самый активный аким», а также: «самый красивый город», «самый чистый город», «самый уютный город», «лучшие дороги», «лучшая инфраструктура» и «самый культурный город».

По итогам месяца голосования, самым красивым городом Казахстан стал Актау, опередив Алматы и Кокшетау. И только после тройки лидеров, на четвертом месте рейтинга расположилась столица Астана, которая лидирует только в одной номинации «Город с лучшими дорогами».

Проголосовать можно здесь.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:58
Как бы наш гл. архитектор города не загордился! Если бы еще убрать все пристройки-пришлепки к домам и бестолковую "точечную" застройку мало-мальски свободных участков земли, было бы еще лучше.
Как можно сравнивать очень зеленый Алматы с его красавцами-дубами и нашими обрубками карагачей вдоль дорог?
 
 

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