Актау лидирует в рейтинге самых красивых городов Казахстана

Актау
Голосование «Голос народа», как сообщает издание Nur.kz, длится уже больше месяца. Оно направлено на то, чтобы определить лидерство по таким позициям, как: «самый активный министр», «самый активный государственный деятель», «самый активный аким», а также: «самый красивый город», «самый чистый город», «самый уютный город», «лучшие дороги», «лучшая инфраструктура» и «самый культурный город».
По итогам месяца голосования, самым красивым городом Казахстан стал Актау, опередив Алматы и Кокшетау. И только после тройки лидеров, на четвертом месте рейтинга расположилась столица Астана, которая лидирует только в одной номинации «Город с лучшими дорогами».
Проголосовать можно здесь.
Фото: Lada.kz
По итогам месяца голосования, самым красивым городом Казахстан стал Актау, опередив Алматы и Кокшетау. И только после тройки лидеров, на четвертом месте рейтинга расположилась столица Астана, которая лидирует только в одной номинации «Город с лучшими дорогами».
Проголосовать можно здесь.
Фото: Lada.kz