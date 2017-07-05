В Актау открылась дополнительная станция скорой помощи

Церемония открытия отделения. Фото автора

Жителей верхних микрорайонов будут обслуживать три бригады врачей.



- Врачебные бригады будут прибывать на место вызова в течение 15 минут. В прошлом году дополнительное отделение было открыто в 12 микрорайоне Актау. Помощь там оказывают восемь бригад. В сутки в диспетчерскую городской станции поступает 250-300 вызовов, - прокомментировал Болат Тайшыбаев, главный врач актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи.



Как отметила Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения области, 25 лет назад в регионе функционировали 59 медицинских организаций. Сегодня их число достигло 145.