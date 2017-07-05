Сейчас на сайте
2608
объявлений
  • Продам Эффект "Бетон Арт" за 15 000 тенге
  • Продам Емкости за 300 000 тенге
  • Продам Плиты перекрытия за 46 170 тенге
  • Продам Гвоздезабиватель AF505 Makita за 30 000 тенге
  • Продам Жидкий травертин в наличии за 1 600 тенге
  • Продам Холодильник витринный Toshibo за 90 000 тенге
  • Продам Автомойку за 80 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 05 Июля
+37...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.37 KZT
  • €1 = 365.83 KZT
  • 1 RUB = 5.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 0

В Актау открылась дополнительная станция скорой помощи

На территории областного центра крови сегодня, 5 июля, начало работать дополнительное отделение актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи. Бригады врачей отделения будут обслуживать жителей 31, 32, 33, 34 и 35 микрорайонов, а также жилого комплекса «Шыгыс».

Церемония открытия отделения. Фото автора
Жителей верхних микрорайонов будут обслуживать три бригады врачей.

- Врачебные бригады будут прибывать на место вызова в течение 15 минут. В прошлом году дополнительное отделение было открыто в 12 микрорайоне Актау. Помощь там оказывают восемь бригад. В сутки в диспетчерскую городской станции поступает 250-300 вызовов, - прокомментировал Болат Тайшыбаев, главный врач актауской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Как отметила Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения области, 25 лет назад в регионе функционировали 59 медицинских организаций. Сегодня их число достигло 145.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика