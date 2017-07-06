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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:08

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Подростков Актау приглашают на временную работу в оперативно-спасательный отряд

С начала купального сезона спасатели ежедневно патрулируют городские пляжные зоны. В помощь оперативному спасательному отряду уже привлекли 12 добровольцев. Набор волонтеров-спасателей продолжается. Об этом рассказал Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
По словам Бакытжана Кайрлаева, добровольцев набирают через центр занятости Актау.

- По штату, мы планируем принять на работу 35 добровольцев. На сегодняшний день приняты 12 человек. Любой подросток старше 16 лет может устроиться к нам на время летних каникул. Учащиеся будут трудиться не более четырех часов в день, с 14:00 до 18:00. Совместно с нашими спасателями добровольцы будут проводить агитационную работу, распространять листовки и патрулировать прибрежную зону, - рассказал Бакытжан Кайрлаев.

Заработная плата у добровольцев составляет 30 тысяч тенге.

По всем вопросам можно обратиться в Актауский городской центр занятости населения по адресу: г. Актау, 35 мкр., здание Палаты предпринимателей. При себе иметь удостоверение личности. Телефоны: 46-86-01, 30-50-65.


Напомним, что в 2016 году добровольцы спасли двоих тонущих подростков. Спасатели-добровольцы Юни Мамергов и Фараби Пернебаев получили награду от руководства департамента по ЧС Мангистауской области за участие в спасении утопающих.


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