Подростков Актау приглашают на временную работу в оперативно-спасательный отряд

Фото из архива "Лады"
По словам Бакытжана Кайрлаева, добровольцев набирают через центр занятости Актау.
- По штату, мы планируем принять на работу 35 добровольцев. На сегодняшний день приняты 12 человек. Любой подросток старше 16 лет может устроиться к нам на время летних каникул. Учащиеся будут трудиться не более четырех часов в день, с 14:00 до 18:00. Совместно с нашими спасателями добровольцы будут проводить агитационную работу, распространять листовки и патрулировать прибрежную зону, - рассказал Бакытжан Кайрлаев.
Заработная плата у добровольцев составляет 30 тысяч тенге.
По всем вопросам можно обратиться в Актауский городской центр занятости населения по адресу: г. Актау, 35 мкр., здание Палаты предпринимателей. При себе иметь удостоверение личности. Телефоны: 46-86-01, 30-50-65.
Напомним, что в 2016 году добровольцы спасли двоих тонущих подростков. Спасатели-добровольцы Юни Мамергов и Фараби Пернебаев получили награду от руководства департамента по ЧС Мангистауской области за участие в спасении утопающих.
- По штату, мы планируем принять на работу 35 добровольцев. На сегодняшний день приняты 12 человек. Любой подросток старше 16 лет может устроиться к нам на время летних каникул. Учащиеся будут трудиться не более четырех часов в день, с 14:00 до 18:00. Совместно с нашими спасателями добровольцы будут проводить агитационную работу, распространять листовки и патрулировать прибрежную зону, - рассказал Бакытжан Кайрлаев.
Заработная плата у добровольцев составляет 30 тысяч тенге.
По всем вопросам можно обратиться в Актауский городской центр занятости населения по адресу: г. Актау, 35 мкр., здание Палаты предпринимателей. При себе иметь удостоверение личности. Телефоны: 46-86-01, 30-50-65.
Напомним, что в 2016 году добровольцы спасли двоих тонущих подростков. Спасатели-добровольцы Юни Мамергов и Фараби Пернебаев получили награду от руководства департамента по ЧС Мангистауской области за участие в спасении утопающих.