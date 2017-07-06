Жители Мангистау сдали в полицию 108 единиц огнестрельного оружия и 1405 патронов

С начала акции по добровольной сдаче огнестрельного оружия, стартовавшей в Мангистау с 10 апреля, в органы внутренних дел обратились более 100 жителей региона. Об этом рассказал Расул Ермаханов, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы УВД Актау.Жителями области сданы 108 единиц различного оружия. Среди сданного оружия: 14 единиц нарезного длинноствольного, 93 - гладкоствольного, одно - травматическое и 1405 патронов к нарезному оружию.Всё оружие проверено на предмет регистрации, проведена криминалистическая экспертиза.- За время акции 4 605 573 тенге из республиканского бюджета выплачено жителям Мангистау за сданное оружие. Три ружья конструкции Бердана 16, 28 и 32 калибров, выпущенные в период с 1891 по 1917 годы, сданы в музей ДВД Мангистау. Остальное оружие уничтожено, - сказал Расул Ермаханов.Со слов Расула Ермаханова, в Правилах оборота оружия и патронов для физических лиц внесены изменения. Ранее владельцы гражданского оружия могли на выбор (автономная GSM, звуковая или сдать свой сейф на пульт охранной организации) установить сигнализацию в помещении, где хранится оружие. Теперь же, как отметил Расул Ермаханов, владельцам гражданского оружия до 1 августа необходимо заменить звуковую сигнализацию на автономную GSM либо на пульт охранной организации.- Современные сигнализации уберегут граждан от кражи оружия из их дома. К примеру, автономная GSM-сигнализация срабатывает при открытии сейфа и передает сигнал тревоги на мобильные телефоны хозяина дома и других членов семьи. При пультовой сигнализации, в случае несанкционированного открытии сейфа, на место происшествия тут же выедет оперативная группа. Звуковая сигнализация издает просто громкий сигнал на всю квартиру, опыт показал, что данная система охраны не эффективна, - рассказал Расул Ермаханов.На сегодняшний день 2127 владельцев оружия в нашем городе, из них: 322 подключены к звуковой сигнализации, остальные подключились к охранной сигнализации и к автономной GSM-сигнализации.Расул Ермаханов отметил, за нарушения правил хранения оружия предусмотрена административная ответственность по статье 484 КоАП РК (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему). Нарушителю грозит штраф в размере 22 690 тенге.