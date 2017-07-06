Сейчас на сайте
2704
объявлений
  • Логист требуется, 155 000 тенге
  • Требуется Мед. сестра
  • Поддержка сайта, 20 000 тенге
  • Требуется Администратор,
  • Требуется Юрист требуется, 200 000 тенге
  • Продам Картридж E16 за 5 000 тенге
  • Ремонт систем кондиционирования
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 06 Июля
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 183

Жители Мангистау сдали в полицию 108 единиц огнестрельного оружия и 1405 патронов

Сотрудники полиции Мангистау подвели итоги акции по добровольной сдаче оружия, проводимой в области на протяжении двух месяцев.

Фото irkutsk.shopskaner.ru
С начала акции по добровольной сдаче огнестрельного оружия, стартовавшей в Мангистау с 10 апреля, в органы внутренних дел обратились более 100 жителей региона. Об этом рассказал Расул Ермаханов, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы УВД Актау.

Жители Мангистау сдали в полицию 108 единиц огнестрельного оружия и 1405 патронов


Жителями области сданы 108 единиц различного оружия. Среди сданного оружия: 14 единиц нарезного длинноствольного, 93 - гладкоствольного, одно - травматическое и 1405 патронов к нарезному оружию.

Всё оружие проверено на предмет регистрации, проведена криминалистическая экспертиза.

- За время акции 4 605 573 тенге из республиканского бюджета выплачено жителям Мангистау за сданное оружие. Три ружья конструкции Бердана 16, 28 и 32 калибров, выпущенные в период с 1891 по 1917 годы, сданы в музей ДВД Мангистау. Остальное оружие уничтожено, - сказал Расул Ермаханов.

Жители Мангистау сдали в полицию 108 единиц огнестрельного оружия и 1405 патронов


Со слов Расула Ермаханова, в Правилах оборота оружия и патронов для физических лиц внесены изменения. Ранее владельцы гражданского оружия могли на выбор (автономная GSM, звуковая или сдать свой сейф на пульт охранной организации) установить сигнализацию в помещении, где хранится оружие. Теперь же, как отметил Расул Ермаханов, владельцам гражданского оружия до 1 августа необходимо заменить звуковую сигнализацию на автономную GSM либо на пульт охранной организации.

- Современные сигнализации уберегут граждан от кражи оружия из их дома. К примеру, автономная GSM-сигнализация срабатывает при открытии сейфа и передает сигнал тревоги на мобильные телефоны хозяина дома и других членов семьи. При пультовой сигнализации, в случае несанкционированного открытии сейфа, на место происшествия тут же выедет оперативная группа. Звуковая сигнализация издает просто громкий сигнал на всю квартиру, опыт показал, что данная система охраны не эффективна, - рассказал Расул Ермаханов.

На сегодняшний день 2127 владельцев оружия в нашем городе, из них: 322 подключены к звуковой сигнализации, остальные подключились к охранной сигнализации и к автономной GSM-сигнализации.

Расул Ермаханов отметил, за нарушения правил хранения оружия предусмотрена административная ответственность по статье 484 КоАП РК (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему). Нарушителю грозит штраф в размере 22 690 тенге.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Тьфу
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:16
Қару-жарағы жоқ халық - үкiметтiң құлы болады деп бекер айтпаған ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика