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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 225

В Актау опреснительный завод «Каспий» увеличил производство воды

В Актау увеличена мощность опреснительного завода «Каспий» на 20 тысяч кубических метров воды в сутки. Проект финансирован бюджетными средствами области на сумму более двух миллиардов 669 миллионов тенге. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Завод "Каспий"
Вторая фаза работы опреснительного завода «Каспий» запущена ко Дню Астаны. Мощность опреснительного завода была увеличена на 20 тысяч кубических метров в сутки за счет замены старого оборудования и запуска современных опреснительных установок.

- Новая мощность позволит отказаться от подачи населению низкокачественной технической воды и обеспечить пресной водой Мунайлинский район на 12 500 кубических метров в сутки, Тупкараганский район - на 3500 кубических метров в сутки, села Акшукур, Тельман и Каракиянский район - на 2200 кубических метров в сутки, а также северную часть Актау - на пять тысяч кубических метров в сутки. Суммарная мощность завода составляет 30 тысяч кубических метров в сутки, - сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Проект финансирован из бюджета области на сумму более двух миллиардов 669 миллионов тенге. На заводе работает 121 человек.

- Ранее мощность завода доходила до 10 тысяч кубических метров в сутки, сейчас она возросла втрое. К 2019 году мощность увеличится до 40 тысяч кубических метров в сутки, что полностью решит вопрос обеспечения водой Мангистаускую область, - сказал аким области Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов дал поручение обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей региона и провести модернизацию завода с поэтапным увеличением его мощности до 40 тысяч кубических метров в сутки к 2019 году без остановки завода. Это, по словам акима области, позволит не только полностью обеспечить пресной водой Мангистау, но и пополнить ее резерв.

Напомним, опреснительный завод «Каспий» был построен в 2004 году АО «Мангистаумунайгаз» по социальному заказу для нужд Актау. В 2011 году он был передан социально-предпринимательской корпорации «Каспий», которая за собственные средства запустила его в мае 2014 года. До 2014 года завод не работал.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:27
Кәспiй теңiӡi болмаса, қайтер едiк? Суды тұшшыландыратын ӡауыттарды жаңартып, көбейткен жөн ...
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 14:43

Вторая фаза работы опреснительного завода «Каспий» запущена ко Дню Астаны.

Как в советское время, к дате..
АААаа чего же шала не пригласили на запуск, к его днюхе...Как и в первый раз напоили бы его водой из водовозки... popa ..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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