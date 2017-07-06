В Актау опреснительный завод «Каспий» увеличил производство воды

Завод "Каспий"
Вторая фаза работы опреснительного завода «Каспий» запущена ко Дню Астаны. Мощность опреснительного завода была увеличена на 20 тысяч кубических метров в сутки за счет замены старого оборудования и запуска современных опреснительных установок.
- Новая мощность позволит отказаться от подачи населению низкокачественной технической воды и обеспечить пресной водой Мунайлинский район на 12 500 кубических метров в сутки, Тупкараганский район - на 3500 кубических метров в сутки, села Акшукур, Тельман и Каракиянский район - на 2200 кубических метров в сутки, а также северную часть Актау - на пять тысяч кубических метров в сутки. Суммарная мощность завода составляет 30 тысяч кубических метров в сутки, - сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.
Проект финансирован из бюджета области на сумму более двух миллиардов 669 миллионов тенге. На заводе работает 121 человек.
- Ранее мощность завода доходила до 10 тысяч кубических метров в сутки, сейчас она возросла втрое. К 2019 году мощность увеличится до 40 тысяч кубических метров в сутки, что полностью решит вопрос обеспечения водой Мангистаускую область, - сказал аким области Ералы Тугжанов.
Ералы Тугжанов дал поручение обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей региона и провести модернизацию завода с поэтапным увеличением его мощности до 40 тысяч кубических метров в сутки к 2019 году без остановки завода. Это, по словам акима области, позволит не только полностью обеспечить пресной водой Мангистау, но и пополнить ее резерв.
Напомним, опреснительный завод «Каспий» был построен в 2004 году АО «Мангистаумунайгаз» по социальному заказу для нужд Актау. В 2011 году он был передан социально-предпринимательской корпорации «Каспий», которая за собственные средства запустила его в мае 2014 года. До 2014 года завод не работал.
Фото: Lada.kz
- Новая мощность позволит отказаться от подачи населению низкокачественной технической воды и обеспечить пресной водой Мунайлинский район на 12 500 кубических метров в сутки, Тупкараганский район - на 3500 кубических метров в сутки, села Акшукур, Тельман и Каракиянский район - на 2200 кубических метров в сутки, а также северную часть Актау - на пять тысяч кубических метров в сутки. Суммарная мощность завода составляет 30 тысяч кубических метров в сутки, - сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.
Проект финансирован из бюджета области на сумму более двух миллиардов 669 миллионов тенге. На заводе работает 121 человек.
- Ранее мощность завода доходила до 10 тысяч кубических метров в сутки, сейчас она возросла втрое. К 2019 году мощность увеличится до 40 тысяч кубических метров в сутки, что полностью решит вопрос обеспечения водой Мангистаускую область, - сказал аким области Ералы Тугжанов.
Ералы Тугжанов дал поручение обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей региона и провести модернизацию завода с поэтапным увеличением его мощности до 40 тысяч кубических метров в сутки к 2019 году без остановки завода. Это, по словам акима области, позволит не только полностью обеспечить пресной водой Мангистау, но и пополнить ее резерв.
Напомним, опреснительный завод «Каспий» был построен в 2004 году АО «Мангистаумунайгаз» по социальному заказу для нужд Актау. В 2011 году он был передан социально-предпринимательской корпорации «Каспий», которая за собственные средства запустила его в мае 2014 года. До 2014 года завод не работал.
Фото: Lada.kz