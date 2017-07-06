О погоде в Актау на три дня рассказали синоптики

Фото из архива «Лады»
Завтра, 7 июля, по данным rp5.kz, ожидаются небольшие осадки утром. Температура воздуха днём составит от +25°С до +27°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с.
В субботу, 8 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Средняя температура воздуха утром составит +27°С, ночью +23°С. Ветер 7-8 м/с.
В воскресенье, 9 июля, утром ожидаются небольшие осадки. После обеда будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 3-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 7 июля, ожидается переменная облачность с осадками. Температура воздуха составит +22°С утром, ночью +24°С. Ветер 5-6 м/с.
В субботу, 8 июля, температура воздуха днём составит +26°С, ночью +24°С. Ветер составит 6-7 м/с.
В воскресенье, 9 июля, ожидаются осадки. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 5-6 м/с.
Видео можно скачать здесь http://dropmefiles.com/Kecgp
В субботу, 8 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Средняя температура воздуха утром составит +27°С, ночью +23°С. Ветер 7-8 м/с.
В воскресенье, 9 июля, утром ожидаются небольшие осадки. После обеда будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 3-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 7 июля, ожидается переменная облачность с осадками. Температура воздуха составит +22°С утром, ночью +24°С. Ветер 5-6 м/с.
В субботу, 8 июля, температура воздуха днём составит +26°С, ночью +24°С. Ветер составит 6-7 м/с.
В воскресенье, 9 июля, ожидаются осадки. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 5-6 м/с.
Видео можно скачать здесь http://dropmefiles.com/Kecgp