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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:32

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О погоде в Актау на три дня рассказали синоптики

Осадки метеорологи прогнозируют в пятницу, 7 июля, и в воскресенье, 9 июля. В течение ближайших трех суток дневная температура не будет превышать +27°С.

Фото из архива «Лады»
Завтра, 7 июля, по данным rp5.kz, ожидаются небольшие осадки утром. Температура воздуха днём составит от +25°С до +27°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с.

В субботу, 8 июля, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Средняя температура воздуха утром составит +27°С, ночью +23°С. Ветер 7-8 м/с.

В воскресенье, 9 июля, утром ожидаются небольшие осадки. После обеда будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 3-4 м/с.

О погоде в Актау на три дня рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 7 июля, ожидается переменная облачность с осадками. Температура воздуха составит +22°С утром, ночью +24°С. Ветер 5-6 м/с.

В субботу, 8 июля, температура воздуха днём составит +26°С, ночью +24°С. Ветер составит 6-7 м/с.

В воскресенье, 9 июля, ожидаются осадки. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 5-6 м/с.

О погоде в Актау на три дня рассказали синоптики




Видео можно скачать здесь http://dropmefiles.com/Kecgp


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