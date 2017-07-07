Видеоролик «Юные актауские экстремалы на стене 9-этажного дома» прокомментировали в компании «Данекер Сала»

- К таким работам никогда не допустят случайного, неграмотного и неопытного человека. Он прежде должен пройти обучение. Монтажники на видеоролике имели средства индивидуальной защиты, были пристегнуты страховочными поясами. Эта обвязка не различима на видео, - объяснил Самат Товмуринов.

Монтажники, работа которых запечатлена на видеоролике, по словам Самата Товмуринова, сотрудники «Данекер Сала».Все действия, отмечает Самат Товмуринов, проводились в соответствии с правилам техники безопасности.При таких работах, со слов инженера-супервайзера, всегда присутствует страхующий внизу руководитель работ - бригадир. Его задача - контролировать процесс, не подпускать прохожих и реагировать на просьбы монтажников. В случае ЧП принимать меры. Бригадира на ролике не видно, так как он находился под деревом и по рации давал указания снизу, рассказал Самат Товмуринов.Один из работников, который находился на крыше, был в спецодежде. Отсутствие униформы у второго монтажника-альпиниста, как объяснил Самат Товмуринов, связано с жарой. Находясь на весу, из-за высокой температуры альпинист мог потерять концентрацию, а одежда в данном случае стесняет движение.Свободный доступ на крышу, по словам представителя «Данекер Сала», предусмотрен договором аренды - для оперативного обслуживания базовых станций. В данном случае от компании Теле2 было направлено письмо в ПКСК 26 микрорайона для предоставления доступа на крышу многоэтажки.Напомним, действие на видео, по словам автора ролика, происходило в 26 микрорайоне в минувшее воскресенье, 2 июля. Один из двух юнцов, по его словам, спускался по стене многоэтажки и откручивал антенну базовой станции сотового оператора.