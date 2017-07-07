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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 702

Видеоролик «Юные актауские экстремалы на стене 9-этажного дома» прокомментировали в компании «Данекер Сала»

На кадрах видеоролика, присланного пользователем сайта lada.kz в рубрику «Народные новости», штатные сотрудники проводили плановые работы по демонтажу базовой станции и ее антенн по заказу мобильного оператора связи Теле2. Об этом рассказал Самат Товмуринов, инженер-супервайзер дочерней компании Logyсom - «Данекер Сала».

Кадр видео
Монтажники, работа которых запечатлена на видеоролике, по словам Самата Товмуринова, сотрудники «Данекер Сала».

Все действия, отмечает Самат Товмуринов, проводились в соответствии с правилам техники безопасности.

- К таким работам никогда не допустят случайного, неграмотного и неопытного человека. Он прежде должен пройти обучение. Монтажники на видеоролике имели средства индивидуальной защиты, были пристегнуты страховочными поясами. Эта обвязка не различима на видео, - объяснил Самат Товмуринов.


При таких работах, со слов инженера-супервайзера, всегда присутствует страхующий внизу руководитель работ - бригадир. Его задача - контролировать процесс, не подпускать прохожих и реагировать на просьбы монтажников. В случае ЧП принимать меры. Бригадира на ролике не видно, так как он находился под деревом и по рации давал указания снизу, рассказал Самат Товмуринов.

Один из работников, который находился на крыше, был в спецодежде. Отсутствие униформы у второго монтажника-альпиниста, как объяснил Самат Товмуринов, связано с жарой. Находясь на весу, из-за высокой температуры альпинист мог потерять концентрацию, а одежда в данном случае стесняет движение.

Свободный доступ на крышу, по словам представителя «Данекер Сала», предусмотрен договором аренды - для оперативного обслуживания базовых станций. В данном случае от компании Теле2 было направлено письмо в ПКСК 26 микрорайона для предоставления доступа на крышу многоэтажки.

Напомним, действие на видео, по словам автора ролика, происходило в 26 микрорайоне в минувшее воскресенье, 2 июля. Один из двух юнцов, по его словам, спускался по стене многоэтажки и откручивал антенну базовой станции сотового оператора.



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Комментарии ( 3 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:17
(Эта обвязка не различима на видео, - объяснил Самат Товмуринов.)
Сразу вспоминается сказка "Новое платье короля".
 
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Бывалый (Посетители) Сегодня, 18:58
Кимуля,
Слово «супервайзер» происходит из английского языка: supervisor в переводе на русский язык означает «надсмотрщик» (supervise — наблюдать, контролировать).

Автор: Екатерина Новосад
Источник: https://shkolazhizni.ru/job/articles/20188/
© Shkolazhizni.ru
 
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Кимуля (Посетители) Сегодня, 18:46
инженер-супервайзер
boyan lol rofl Я прямо сейчас уеду в С.Корею. lol Нет такой должности в мире нет и всё и только у Теле2 в КЗ есть. Нас тут вообще за кого держат? /Супервайзер/ это бригадир. lol
 
 

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