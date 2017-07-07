Собаководы Актау приняли участие в международном кинологическом фестивале Asia Winner

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Фестиваль Asia Winner, по словам собаководов из Актау, является одним из самых крупных мероприятий, которые проходят в Казахстане для любителей четвероногих. В этом году в нем участвовало 547 собак разных пород.Выставку судили пять экспертов международной категории: Liliane De Ridder Onghema (Бельгия), Avi Marshak (Израиль), Stylianos Makaritis (Греция), Savvas Hadjisavvas (Кипр), Zeev Trainin (Израиль). Актау представляли пять четвероногих участников: джек рассел терьер по кличке Valsi Bed Time Story (владелец Юлия Нам), такса миниатюрная гладкошерстная – Nifertiti iz Mishkinogo Doma (владелец Ирина Марамыгина), чихуахуа гладкошерстная – Brabus Blue Dream (владелец Анна Москаленко), сибирский хаски – Амарок оф Мираель Омар Хайям (владелец Владимир Мастыло) и ротвейлер - Tyan-Shan Star Arona (владелец Евгения Кадацкая).- Команда из Актау показала высокий уровень. Все четвероногие участники достойно выступили при очень сильной конкуренции из разных стран. Собаки породы джек рассел и ротвейлер стали юными чемпионами Казахстана, чихуахуа и такса - чемпионами Казахстана, а сибирский хаски – кандидатом в чемпионы Казахстана, - рассказали участники фестиваля.Владельцы собак, по их словам, приобрели на фестивале отличный опыт. Такие крупные выставки, как говорят собаководы, позволяют развивать знания в сфере кинологии и повышать уровень мастерства.