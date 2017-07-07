Сейчас на сайте
2699
объявлений
  • Продам Гараж/токарный цех/станки за 6 750 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • Продам Вагон жилой за 1 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • Куплю Гараж
  • Продам 1-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 07 Июля
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 239

Собаководы Актау приняли участие в международном кинологическом фестивале Asia Winner

Собаководы Актау приняли участие в международном кинологическом фестивале Asia Winner, который прошел на берегу Капчагайского водохранилища. В фестивале приняли участие 547 собак из разных стран.

Кинологи из Актау на фестивале на Капчагае
Фестиваль Asia Winner, по словам собаководов из Актау, является одним из самых крупных мероприятий, которые проходят в Казахстане для любителей четвероногих. В этом году в нем участвовало 547 собак разных пород.

Выставку судили пять экспертов международной категории: Liliane De Ridder Onghema (Бельгия), Avi Marshak (Израиль), Stylianos Makaritis (Греция), Savvas Hadjisavvas (Кипр), Zeev Trainin (Израиль). Актау представляли пять четвероногих участников: джек рассел терьер по кличке Valsi Bed Time Story (владелец Юлия Нам), такса миниатюрная гладкошерстная – Nifertiti iz Mishkinogo Doma (владелец Ирина Марамыгина), чихуахуа гладкошерстная – Brabus Blue Dream (владелец Анна Москаленко), сибирский хаски – Амарок оф Мираель Омар Хайям (владелец Владимир Мастыло) и ротвейлер - Tyan-Shan Star Arona (владелец Евгения Кадацкая).

- Команда из Актау показала высокий уровень. Все четвероногие участники достойно выступили при очень сильной конкуренции из разных стран. Собаки породы джек рассел и ротвейлер стали юными чемпионами Казахстана, чихуахуа и такса - чемпионами Казахстана, а сибирский хаски – кандидатом в чемпионы Казахстана, - рассказали участники фестиваля.

Владельцы собак, по их словам, приобрели на фестивале отличный опыт. Такие крупные выставки, как говорят собаководы, позволяют развивать знания в сфере кинологии и повышать уровень мастерства.

Фото из личного архива собаководов



Поделись с другими:

Собаководы Актау приняли участие в международном кинологическом фестивале “Asia Winner” в Капчагае


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Джулия (Посетители) Сегодня, 12:42
Хаски просто красавец!!!

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика