В Мангистауской области отмечен рост половых инфекций..

Лаборатория диспансера. Фото автора из архива
С начала года в Мангистауской области выявлено 776 зараженных. Это на 99 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Актау занимает первую позицию в области по заболеваемости – 721 человек из общего числа больных.
- В структуре заболеваемости имеется тенденция к росту заболеваемости гонореей, в основном среди мужчин. Также гарднереллезом, которым болеют женщины. Если в прошлом году зафиксировано восемь случаев гонореи, то в этом году уже 33. Остается высоким уровень заболеваемости сифилисом (более 70 случаев), который чаще регистрируется среди женщин 18-39 лет. Необходимо обратить внимание на значительное омоложение контингента больных, а также половое и бытовое заражение детей. В этом году зарегистрирован один случай сифилиса у ребенка, в 2016 году было зарегистрировано пять случаев. Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности директора областного кожно-венерологического диспансера.
Диспансер оснащен серологической лабораторией, ПЦР и ИФА диагностикой на инфекции, передаваемые половым путем. Беременные женщины могут пройти ПЦР-диагностику бесплатно по направлению гинеколога.
Кожно-венерологические кабинеты действуют при актауских городских поликлиниках, семи ведомственных медицинских организациях, в районах.
Диспансер находится по адресу: Актау, 3 микрорайн, 26 здание.
Телефон регистратуры: 500-422.
Телефон доверия: 508-879.
Актау занимает первую позицию в области по заболеваемости – 721 человек из общего числа больных.
- В структуре заболеваемости имеется тенденция к росту заболеваемости гонореей, в основном среди мужчин. Также гарднереллезом, которым болеют женщины. Если в прошлом году зафиксировано восемь случаев гонореи, то в этом году уже 33. Остается высоким уровень заболеваемости сифилисом (более 70 случаев), который чаще регистрируется среди женщин 18-39 лет. Необходимо обратить внимание на значительное омоложение контингента больных, а также половое и бытовое заражение детей. В этом году зарегистрирован один случай сифилиса у ребенка, в 2016 году было зарегистрировано пять случаев. Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности директора областного кожно-венерологического диспансера.
Диспансер оснащен серологической лабораторией, ПЦР и ИФА диагностикой на инфекции, передаваемые половым путем. Беременные женщины могут пройти ПЦР-диагностику бесплатно по направлению гинеколога.
Кожно-венерологические кабинеты действуют при актауских городских поликлиниках, семи ведомственных медицинских организациях, в районах.
Диспансер находится по адресу: Актау, 3 микрорайн, 26 здание.
Телефон регистратуры: 500-422.
Телефон доверия: 508-879.