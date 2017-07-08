Сейчас на сайте
2699
объявлений
  • Сдам Караоке-бар за 800 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам Актау, коттедж, за 300 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • Продам Помещение за 30 000 000 тенге
  • Меняю Г. Алматы, 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 08 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 1326

В Мангистауской области отмечен рост половых инфекций

Специалисты кожно-венерологического диспансера области зафиксировали увеличение болезней, передающихся половым путем.

Лаборатория диспансера. Фото автора из архива
С начала года в Мангистауской области выявлено 776 зараженных. Это на 99 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Актау занимает первую позицию в области по заболеваемости – 721 человек из общего числа больных.

- В структуре заболеваемости имеется тенденция к росту заболеваемости гонореей, в основном среди мужчин. Также гарднереллезом, которым болеют женщины. Если в прошлом году зафиксировано восемь случаев гонореи, то в этом году уже 33. Остается высоким уровень заболеваемости сифилисом (более 70 случаев), который чаще регистрируется среди женщин 18-39 лет. Необходимо обратить внимание на значительное омоложение контингента больных, а также половое и бытовое заражение детей. В этом году зарегистрирован один случай сифилиса у ребенка, в 2016 году было зарегистрировано пять случаев. Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности директора областного кожно-венерологического диспансера.

Диспансер оснащен серологической лабораторией, ПЦР и ИФА диагностикой на инфекции, передаваемые половым путем. Беременные женщины могут пройти ПЦР-диагностику бесплатно по направлению гинеколога.

Кожно-венерологические кабинеты действуют при актауских городских поликлиниках, семи ведомственных медицинских организациях, в районах.

Диспансер находится по адресу: Актау, 3 микрорайн, 26 здание.
Телефон регистратуры: 500-422.
Телефон доверия: 508-879.

 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 12:13
Издавна делали обрезание крайней плоти члена из за того, что они не умеют мыть вовремя свои "концы". Так избавились от загнивания членов грязнуль, а что теперь надо им обрезать, чтобы прекратить рост венеры? Под самые немогу? lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 10:07
В Мангистауской области отмечен рост половых инфекций..

Прогресс идёт!, из - за отсутствия половой и гигиенической культуры среди приезжих..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OpenSuser
  • Лесник
 Рустам Рогов (Посетители) Сегодня, 10:06
Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности директора областного кожно-венерологического диспансера


Исправьте на "временно исполняющая обязанности", щас плацкарт подойдет из Шыма lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика