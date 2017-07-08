В Мангистауской области отмечен рост половых инфекций..

Что такое гарднереллез?

Гарднереллез, который также может быть известен как бактериальный вагиноз – это один из наиболее распространенных вариантов инфекционной патологии, возникающей в области половых органов. Симптомы преимущественно актуальны для женщин детородного возраста.

Бактерии передаются половым путем. К другим факторам, предрасполагающих к появлению заболевания, относятся менопауза, беременность, гормональные нарушения, сахарный диабет и ряд другого типа эндокринных заболеваний. Длительность инкубационного периода гарднереллеза, как правило, составляет порядка 3-10 дней.

Что такое ИФА?

Иммуноферментный анализ ( ИФА ) — лабораторное исследование, основанное на высокой избирательности и специфичности иммунологических реакций «антиген-антитело».

Какие инфекции можно выявить методом ИФА?

- Сифилис

- ВИЧ

- Вирусные гепатиты

- Хламидии, уреаплазма, микоплазма.

- Цитомегаловирусная инфекция.

- Герпетическая инфекция.

Что такое ПЦР?

Полимеразная цепная реакция ( ПЦР ) — метод молекулярной диагностики.

ПЦР позволяет определить:

- урогенитальные инфекции, передающиеся половым путем

- вирусные инфекции

- гепатиты

- ВИЧ

Методы ИФА и ПЦР взаимно дополняют друг друга.

Полезный совет

Тяжелые последствия от наличия в организме человека возбудителей гонореи возникают не сразу. Отсутствие комплексного лечения на протяжении нескольких лет может привести к развитию бесплодия и других серьезных осложнений, поэтому чем раньше организм будут избавлен от инфекции, тем лучше.

С начала года в Мангистауской области выявлено 776 зараженных. Это на 99 человек больше, чем за аналогичный период 2016 года.Актау занимает первую позицию в области по заболеваемости – 721 человек из общего числа больных.- В структуре заболеваемости имеется тенденция к росту заболеваемости гонореей, в основном среди мужчин. Также гарднереллезом, которым болеют женщины. Если в прошлом году зафиксировано восемь случаев гонореи, то в этом году уже 33. Остается высоким уровень заболеваемости сифилисом (более 70 случаев), который чаще регистрируется среди женщин 18-39 лет. Необходимо обратить внимание на значительное омоложение контингента больных, а также половое и бытовое заражение детей. В этом году зарегистрирован один случай сифилиса у ребенка, в 2016 году было зарегистрировано пять случаев. Порой женщины становятся на учет по беременности на позднем сроке, поэтому остается опасность рождения детей с врожденным сифилисом, - отметила Татьяна Лаврова, исполняющая обязанности директора областного кожно-венерологического диспансера.Диспансер оснащен серологической лабораторией, ПЦР и ИФА диагностикой на инфекции, передаваемые половым путем. Беременные женщины могут пройти ПЦР-диагностику бесплатно по направлению гинеколога.Кожно-венерологические кабинеты действуют при актауских городских поликлиниках, семи ведомственных медицинских организациях, в районах.Диспансер находится по адресу: Актау, 3 микрорайн, 26 здание.Телефон регистратуры: 500-422.Телефон доверия: 508-879.