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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 587

Музею Тараса Шевченко в Тупкараганском районе потребовалась помощь

Осенью в Тупкараганском районе пройдут торжества, посвященные 85-летию музея Тараса Шевченко. Как говорят сами музейные работники, на территории парка необходимо провести ремонтные работы.

Парк Тараса Шевченко. Фото автора из архива
По словам работников музея, площадь парка составляет пять гектаров. Здесь работают три дворника и два садовника.

- Этого не достаточно. Но сейчас самое главное – привести в порядок парк, колодец Тараса, отремонтировать лебедку, с помощью которой издавна поливали деревья в саду. Это связано не только с празднованием 85-летия первого в Мангистау музея, это нужно, чтобы сохранить историю для потомков и не потерять то, что бережно хранили старожилы района. Ждем, что нас поддержит руководство района. Мы обратились также к спонсорам, но пока никто не отозвался, - отметили работники музея.

Музей Тараса Шевченко открылся в 1932 году. Он стал первым музеем, открывшимся на территории полуострова. Экспозиция тогда была представлена всего 30 экспонатами.

В дни празднования юбилея в музее планируется открыть выставки «Портреты заговорили», «Есбол Умирбаев – первый Шевченковед», «Тарас Шевченко – поэт, писатель, художник, скульптор», «Женские образы в произведениях Шевченко», а также выставку книг украинского кобзаря.


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Комментарии ( 2 )

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  • Лесник
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 17:12
Музей Тараса Шевченко открылся в 1932 году.

Вот ИИИ весь ответ!.....ААаа что у вас под боком "порт",бывший с открытыми причалами, сам приезжал и заходил, на месте когда филюгами ловили кильку и в городе подавали за 30 копеек.. Открылся с благословления ельбасы, закрытый инностраными барыгами порт!..По выкачиванию недр РК..ИИИи в вышибалами на входе!?..У них нет "средств" чтобы вам помочь..Кому же!?, они платят МЗДУ?.. prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
-2
  • Бендэр
  • Лесник
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:28
Неге бұл жайлы қаӡiр айтылуда? Бiр жыл немесе 10 ай қалғанда жар ету керек едi ғой. Күӡге дейiн 1,5 ай қалды. Мұндай қайтарымы жоқ iске қандай демеушiнi таппақсыӡ ...
 
 

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