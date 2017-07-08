Музею Тараса Шевченко в Тупкараганском районе потребовалась помощь

Парк Тараса Шевченко. Фото автора из архива

По словам работников музея, площадь парка составляет пять гектаров. Здесь работают три дворника и два садовника.



- Этого не достаточно. Но сейчас самое главное – привести в порядок парк, колодец Тараса, отремонтировать лебедку, с помощью которой издавна поливали деревья в саду. Это связано не только с празднованием 85-летия первого в Мангистау музея, это нужно, чтобы сохранить историю для потомков и не потерять то, что бережно хранили старожилы района. Ждем, что нас поддержит руководство района. Мы обратились также к спонсорам, но пока никто не отозвался, - отметили работники музея.



Музей Тараса Шевченко открылся в 1932 году. Он стал первым музеем, открывшимся на территории полуострова. Экспозиция тогда была представлена всего 30 экспонатами.



В дни празднования юбилея в музее планируется открыть выставки «Портреты заговорили», «Есбол Умирбаев – первый Шевченковед», «Тарас Шевченко – поэт, писатель, художник, скульптор», «Женские образы в произведениях Шевченко», а также выставку книг украинского кобзаря.