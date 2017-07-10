С начала года в Мангистау 149 человек пострадали в ДТП

Обучение медицинских работников. Фото автора

С начала года в Мангистауской области, по словам Жансерика Шаухымбердиева, зарегистрировано 123 ДТП, за аналогичный период прошлого года – 137.- В текущем году число погибших в авариях снизилось с 26 до 23 человек. На месте происшествия умерли 13 человек, во время транспортировки в лечебные учреждения – четыре, в стационаре – шесть человек. В том числе от травмы головы и черепа – восемь человек, травмы грудной клетки и живота – пять, термических травм - двое, от множественных травм - три человека, политравм – пять. В 2016 году погибли четыре несовершеннолетних ребенка, в текущем году – двое, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.На базе симуляционного центра МОБ действиям при неотложных критических состояниях обучили 480 парамедиков, в том числе 48 врачей, 350 средних медицинских работников, 60 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, а также водителей и санитаров. Обучение провели сотрудники Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (Алматы).