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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 262

С начала года в Мангистау 149 человек пострадали в ДТП

За аналогичный период 2016 года медики зарегистрировали 156 пострадавших в авариях. Об этом рассказал Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Место ДТП. Фото Тимура Ниталиева из архива Lada.kz
С начала года в Мангистауской области, по словам Жансерика Шаухымбердиева, зарегистрировано 123 ДТП, за аналогичный период прошлого года – 137.

- В текущем году число погибших в авариях снизилось с 26 до 23 человек. На месте происшествия умерли 13 человек, во время транспортировки в лечебные учреждения – четыре, в стационаре – шесть человек. В том числе от травмы головы и черепа – восемь человек, травмы грудной клетки и живота – пять, термических травм - двое, от множественных травм - три человека, политравм – пять. В 2016 году погибли четыре несовершеннолетних ребенка, в текущем году – двое, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.

На базе симуляционного центра МОБ действиям при неотложных критических состояниях обучили 480 парамедиков, в том числе 48 врачей, 350 средних медицинских работников, 60 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, а также водителей и санитаров. Обучение провели сотрудники Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (Алматы).

С начала года в Мангистау 149 человек пострадали в ДТП

Обучение медицинских работников. Фото автора


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:23
Не спешите жить, люди.
 
 

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