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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 1301

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Ясную погоду метеорологи прогнозируют во вторник, 11 июля. В среду, 12 июля, ожидаются осадки. Средняя температура воздуха днём составит +25° C.

Фото из архива Lada.kz
Завтра, 11 июля, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +25°С...+27°С, ночью +22°С. Скорость ветра - 4-5 м/с.

В среду, 12 июля, синоптики обещают ясную погоду, возможны осадки. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 6-7 м/с.

В четверг, 13 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +24°С, ночью +23°С. Ветер 5-6 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 11 июля, вечером ожидается гроза. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +22°С. Скорость ветра 5-6 м/с.

В среду, 12 июля, температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с. Ожидаются небольшие осадки.

В четверг, 13 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно, возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 4-5 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики



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Комментарии ( 3 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:16
Mona,
Это же с rp5 графика dada или с gismeteo.
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 13:36
Лада, вы такие картинки на прогноз погоды даете схематичные, я уж было подумала, что снег, оказывается просто звезды)))))))
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:31
Бұлтты, желдi бола берсiн.
 
 

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