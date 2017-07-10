О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото из архива Lada.kz
Завтра, 11 июля, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +25°С...+27°С, ночью +22°С. Скорость ветра - 4-5 м/с.
В среду, 12 июля, синоптики обещают ясную погоду, возможны осадки. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 13 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +24°С, ночью +23°С. Ветер 5-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 11 июля, вечером ожидается гроза. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +22°С. Скорость ветра 5-6 м/с.
В среду, 12 июля, температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с. Ожидаются небольшие осадки.
В четверг, 13 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно, возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 4-5 м/с.
В среду, 12 июля, синоптики обещают ясную погоду, возможны осадки. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +23°С. Ветер 6-7 м/с.
В четверг, 13 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +24°С, ночью +23°С. Ветер 5-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 11 июля, вечером ожидается гроза. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +22°С. Скорость ветра 5-6 м/с.
В среду, 12 июля, температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с. Ожидаются небольшие осадки.
В четверг, 13 июля, по прогнозу синоптиков, будет солнечно, возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +25°С. Ветер 4-5 м/с.
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