Численность населения Мангистауской области составила 649 тысяч 100 человек

Фото из архива Lada.kz
Среднемесячная заработная плата в Мангистауской области за I квартал 2017 года, по сообщению сайта Комитета по статистике, составила 247 331 тенге. Величина прожиточного минимума в июне составила 29 371 тенге.
Уровень безработицы в области в I квартале составил 4,9%. Цены на продовольственные товары поднялись на 1%, на непродовольственные - на 0,8%. Платные услуги подорожали на 0,4%.
В Мангистау по состоянию на 1 июня зарегистрировано 13 380 юридических лиц.
Численность экономически активного населения Мангистау в I квартале 2017 года составила 280 112 человек. Из них безработных – 13 643 жителя области.
В Казахстане, по данным Комитета по статистике, проживает 17 918 200 человек.
Уровень безработицы в области в I квартале составил 4,9%. Цены на продовольственные товары поднялись на 1%, на непродовольственные - на 0,8%. Платные услуги подорожали на 0,4%.
В Мангистау по состоянию на 1 июня зарегистрировано 13 380 юридических лиц.
Численность экономически активного населения Мангистау в I квартале 2017 года составила 280 112 человек. Из них безработных – 13 643 жителя области.
В Казахстане, по данным Комитета по статистике, проживает 17 918 200 человек.