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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 449

Численность населения Мангистауской области составила 649 тысяч 100 человек

Такие данные по состоянию на 1 июня 2017 года предоставил Комитет по статистике министерства национальной экономики республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Среднемесячная заработная плата в Мангистауской области за I квартал 2017 года, по сообщению сайта Комитета по статистике, составила 247 331 тенге. Величина прожиточного минимума в июне составила 29 371 тенге.

Уровень безработицы в области в I квартале составил 4,9%. Цены на продовольственные товары поднялись на 1%, на непродовольственные - на 0,8%. Платные услуги подорожали на 0,4%.

В Мангистау по состоянию на 1 июня зарегистрировано 13 380 юридических лиц.



Численность экономически активного населения Мангистау в I квартале 2017 года составила 280 112 человек. Из них безработных – 13 643 жителя области.

В Казахстане, по данным Комитета по статистике, проживает 17 918 200 человек.


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Комментарии ( 3 )

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Тьфу (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: Lurker
Получается в одной Москве мог бы уместиться весь Казахстан. Круто.

Интересно,сколько в этой (Москве русских и не русских) азиаты не в счёт.
 
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  • Тьфу
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:35
Lurker,
Кто бы нам ещё московские з/пл назначил, ога dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Тьфу
 Lurker (Посетители) Сегодня, 18:33
Одно население Москвы составляет 12 380 664 человек. Получается в одной Москве мог бы уместиться весь Казахстан. Круто.
 
 

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