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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 894

Спасшую 9-месячного ребенка проводницу поезда Мангистау-Астрахань представили к награде

Наградить Алтынай Рамбаеву обещают в канун профессионального праздника - Дня работников транспорта, который отмечают в первое воскресенье августа. Об этом сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Алтынай Рамбаева с Фатимой и ее родителями. Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»
Алтынай Рамбаева, как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», окончила Ташкентский политехнический институт. Трудовой стаж на железнодорожном транспорте составляет более 16 лет. Женщина воспитывает двоих детей.

- Это настоящий героический поступок. Мы очень благодарны Алтынай за спасение нашей малышки, просто нет слов, чтобы выразить наши чувства. Очень рада, что у нас на железной дороге работают такие люди, - отметила мама девочки Арайлым Жалиева.

Работники поездных бригад, как отметили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», регулярно повышают профессиональные навыки.

- В программу тренингов входит не только обучение этике общения, культуре речи. Сотрудников обучают оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях, - говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Спасшую 9-месячного ребенка проводницу поезда Мангистау-Астрахань представили к награде


Напомним, 3 июля 2017 года проводница поезда Мангистау-Астрахань Алтынай Рамбаева вернула к жизни 9-месячную Фатиму Хапизулла. На станции Макат проводнице сообщили, что в одном из купе умер ребенок. Проводница оказала ребенку медицинскую помощь и приложила все усилия, чтобы ребенок начал дышать. Через 40 минут, по ее словам, малышка очнулась и заплакала.


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Комментарии ( 5 )

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Тьфу (Посетители) Сегодня, 18:35
В наше не лёгкое время герои нужны как никогда,порадуемся все вместе за человечных наших людей и поплачем по тенге и по жизни нашей далеко не Катарской и не Эмиратской при наших то богачествах и возможностях.
 
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  • botden
  • Сергей Владимиров
  • Lady_M
  • Тьфу
 Егерь (Посетители) Сегодня, 18:04
Думаю, что Алтынай вполне заслужиаает должности в КТЖ. Хватит ей уже кататься. Уверен, что свое кресло она займет заслуженно и будет работать на благо людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • botden
  • Сергей Владимиров
  • Lady_M
  • Тьфу
 FBI (Посетители) Сегодня, 17:45
Наградить Алтынай Рамбаеву обещают в канун профессионального праздника - Дня работников транспорта, который отмечают в первое воскресенье августа.

Да да , что то похожее было с И.Законом .... 21000 тенге - Фиксированная ставка вознаграждения от государства .... unsmile , ну может ещё какую нибудь блестяшку на лацкан прилепят ....
 
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  • Джулия
  • Егерь
  • botden
  • Сергей Владимиров
  • Lady_M
  • Тьфу
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 17:41
Вот она заслуживает кв в Грин-парке. Она просто мама. На таких мамах держится весь мир.
 
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  • Джулия
  • Егерь
  • botden
  • Сергей Владимиров
  • Тьфу
 Могой (Посетители) Сегодня, 17:33
Поздравляем родителей малышки !
Алтынай - ты просто молодец !!!!
 
 

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