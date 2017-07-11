Спасшую 9-месячного ребенка проводницу поезда Мангистау-Астрахань представили к награде

Алтынай Рамбаева с Фатимой и ее родителями. Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»
Алтынай Рамбаева, как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», окончила Ташкентский политехнический институт. Трудовой стаж на железнодорожном транспорте составляет более 16 лет. Женщина воспитывает двоих детей.
- Это настоящий героический поступок. Мы очень благодарны Алтынай за спасение нашей малышки, просто нет слов, чтобы выразить наши чувства. Очень рада, что у нас на железной дороге работают такие люди, - отметила мама девочки Арайлым Жалиева.
Работники поездных бригад, как отметили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», регулярно повышают профессиональные навыки.
- В программу тренингов входит не только обучение этике общения, культуре речи. Сотрудников обучают оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях, - говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».
Напомним, 3 июля 2017 года проводница поезда Мангистау-Астрахань Алтынай Рамбаева вернула к жизни 9-месячную Фатиму Хапизулла. На станции Макат проводнице сообщили, что в одном из купе умер ребенок. Проводница оказала ребенку медицинскую помощь и приложила все усилия, чтобы ребенок начал дышать. Через 40 минут, по ее словам, малышка очнулась и заплакала.
- Это настоящий героический поступок. Мы очень благодарны Алтынай за спасение нашей малышки, просто нет слов, чтобы выразить наши чувства. Очень рада, что у нас на железной дороге работают такие люди, - отметила мама девочки Арайлым Жалиева.
Работники поездных бригад, как отметили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», регулярно повышают профессиональные навыки.
- В программу тренингов входит не только обучение этике общения, культуре речи. Сотрудников обучают оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях, - говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».
Напомним, 3 июля 2017 года проводница поезда Мангистау-Астрахань Алтынай Рамбаева вернула к жизни 9-месячную Фатиму Хапизулла. На станции Макат проводнице сообщили, что в одном из купе умер ребенок. Проводница оказала ребенку медицинскую помощь и приложила все усилия, чтобы ребенок начал дышать. Через 40 минут, по ее словам, малышка очнулась и заплакала.