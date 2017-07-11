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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 169

Уроженка Актау стала миллионным посетителем выставки EXPO-2017

Организаторы выставки вручили Гульжихан Жанабергеновой планшет, сувениры и билеты на EXPO-2017. Прямую трансляцию чествования миллионного посетителя вели на официальном аккаунте выставки в Facebook.

Награждение миллионного посетителя EXPO-2017. Скриншот с прямой трансляции награждения гостьи
Гульжихан Жанабергенова рассказала, что родилась в Актау. В 2006 году приехала на учебу в Астану, закончила магистратуру и осталась жить в столице. Работает учителем математики в школе-лицее №76. Поздравил миллионного посетителя Ахметжан Есимов, председатель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

- Мы планировали два миллиона посещений за все время EXPO и это у нас зафиксировано в регистрационном досье. Но, как видите, 31 день прошел - и вот миллионный посетитель. Были волнения на счет того, сколько же людей посетят выставку. Сейчас мы видим хорошую активность. В прошлую пятницу было 66 тысяч посетителей и с каждым днем интерес к выставке растёт, - отметил Ахметжан Есимов.

На выставку Гульжихан Жанабергенова пришла с супругом и трехлетней дочерью. Учительница призналась, что не ожидала, что станет миллионной гостьей.

- Я во второй раз здесь, прежде приходила с коллективом в первые дни, но тогда не попала в Сферу. Сегодня пришла с семьей. Не ожидала, что так получится, даже не знала, что считают гостей, - отметила Гульжихан Жанабергенова.


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