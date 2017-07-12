Жителей Мангистау предупредили об угрозах усиления ветра и возникновения пыльных бурь

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По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается 12 июля. Также возможны сильные грозы и пыльные бури.
К предостережениям спасателей присоединились и спортсмены, занимающиеся серфингом с веслом. Жителей региона они просят быть осторожнее во время отдыха на Каспии.
- Мы хотим обратить внимание жителей области на предупреждения об усилении ветра. Многие не воспринимают их всерьез и все равно выходят в море, купаются и попадают в критические ситуации. Участились случаи, когда людей уносит в море на автомобильных шинах, в резиновых лодках. Появилось много новичков, которые покупают доски для занятием SUP-board, но не соблюдают мер безопасности. Люди не думают, что они могут просто не справиться с порывами ветра и не суметь выплыть. В прошлом году мы вытащили из воды двух женщин. Их уносило отжимным течением, из-за которого они просто не могли приблизиться к берегу. А уносило их все быстрее и быстрее. Мы хотим обратиться к жителям региона: просматривая прогноз погоды, обращайте внимание на скорость и направление ветра, будьте в такое время особенно осторожными на воде, - отметил Данияр Ескалиев, серфингист.
Фото: Lada.kz
К предостережениям спасателей присоединились и спортсмены, занимающиеся серфингом с веслом. Жителей региона они просят быть осторожнее во время отдыха на Каспии.
- Мы хотим обратить внимание жителей области на предупреждения об усилении ветра. Многие не воспринимают их всерьез и все равно выходят в море, купаются и попадают в критические ситуации. Участились случаи, когда людей уносит в море на автомобильных шинах, в резиновых лодках. Появилось много новичков, которые покупают доски для занятием SUP-board, но не соблюдают мер безопасности. Люди не думают, что они могут просто не справиться с порывами ветра и не суметь выплыть. В прошлом году мы вытащили из воды двух женщин. Их уносило отжимным течением, из-за которого они просто не могли приблизиться к берегу. А уносило их все быстрее и быстрее. Мы хотим обратиться к жителям региона: просматривая прогноз погоды, обращайте внимание на скорость и направление ветра, будьте в такое время особенно осторожными на воде, - отметил Данияр Ескалиев, серфингист.
Фото: Lada.kz