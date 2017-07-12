Рустам Ходжаев: Уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части 25744 готовят к передаче в суд

Встреча военного прокурора с общественностью региона
По факту побега солдата-срочника из воинской части 25744 завершается досудебное расследование. До конца недели дело планируют передать в суд. Следователи установили, что солдат покинул часть из-за того, что его ударил офицер, говорит Рустам Ходжаев.
- Мы возбудили дело, оно уже с протоколом обвинения поступило ко мне. Офицер воинской части 25744 нанес солдату срочной службы всего один удар, но и этого хватает, чтобы возбудить дело и направить в суд, - отметил Рустам Ходжаев.
Чтобы предотвратить конфликтные и чрезвычайные ситуации на территории воинских частей, там, по словам главного военного прокурора Актауского гарнизона, устанавливают камеры видеонаблюдения.
- Мы стараемся усилить периметр воинских частей. Используем различные методы. В местах, где живут солдаты срочной службы, в казармах, даже в комнатах для умывания установлены камеры видеонаблюдения. По опыту мы знаем, что инциденты, связанные с неуставными отношениями, часто происходят именно в умывальных. Практически везде сейчас камеры уже установили, - сообщил Рустам Ходжаев.
Напомним, пропажу солдата срочной службы обнаружили 23 июня во время вечерней поверки. Солдат сбежал без оружия. Нашли его в Жетыбае. Побег военнослужащий объяснил тоской по дому.
Фото автора
- Мы возбудили дело, оно уже с протоколом обвинения поступило ко мне. Офицер воинской части 25744 нанес солдату срочной службы всего один удар, но и этого хватает, чтобы возбудить дело и направить в суд, - отметил Рустам Ходжаев.
Чтобы предотвратить конфликтные и чрезвычайные ситуации на территории воинских частей, там, по словам главного военного прокурора Актауского гарнизона, устанавливают камеры видеонаблюдения.
- Мы стараемся усилить периметр воинских частей. Используем различные методы. В местах, где живут солдаты срочной службы, в казармах, даже в комнатах для умывания установлены камеры видеонаблюдения. По опыту мы знаем, что инциденты, связанные с неуставными отношениями, часто происходят именно в умывальных. Практически везде сейчас камеры уже установили, - сообщил Рустам Ходжаев.
Напомним, пропажу солдата срочной службы обнаружили 23 июня во время вечерней поверки. Солдат сбежал без оружия. Нашли его в Жетыбае. Побег военнослужащий объяснил тоской по дому.
Фото автора