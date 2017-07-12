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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:41

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Рустам Ходжаев: Уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части 25744 готовят к передаче в суд

Уголовное дело по факту неуставных отношений между офицером и сбежавшим из воинской части 25744 солдатом-срочником готовят к передаче в суд. Об этом сообщил Рустам Ходжаев, главный военный прокурор Актауского гарнизона.

Встреча военного прокурора с общественностью региона
По факту побега солдата-срочника из воинской части 25744 завершается досудебное расследование. До конца недели дело планируют передать в суд. Следователи установили, что солдат покинул часть из-за того, что его ударил офицер, говорит Рустам Ходжаев.

- Мы возбудили дело, оно уже с протоколом обвинения поступило ко мне. Офицер воинской части 25744 нанес солдату срочной службы всего один удар, но и этого хватает, чтобы возбудить дело и направить в суд, - отметил Рустам Ходжаев.

Чтобы предотвратить конфликтные и чрезвычайные ситуации на территории воинских частей, там, по словам главного военного прокурора Актауского гарнизона, устанавливают камеры видеонаблюдения.

- Мы стараемся усилить периметр воинских частей. Используем различные методы. В местах, где живут солдаты срочной службы, в казармах, даже в комнатах для умывания установлены камеры видеонаблюдения. По опыту мы знаем, что инциденты, связанные с неуставными отношениями, часто происходят именно в умывальных. Практически везде сейчас камеры уже установили, - сообщил Рустам Ходжаев.

Напомним, пропажу солдата срочной службы обнаружили 23 июня во время вечерней поверки. Солдат сбежал без оружия. Нашли его в Жетыбае. Побег военнослужащий объяснил тоской по дому.

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Комментарии ( 1 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 14:44
Солдатам надо строго по периметру видокамер передвигаться.. таким образом от одного удара можно избежать

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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