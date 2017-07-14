Пенсионеров и жителей Мангистау с инвалидностью приглашают получить бесплатные медицинские услуги

Здание дома-интерната. Фото автора из архива Lada.kz

В течение дня - с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить в стационаре медицинские услуги. Предоставляется бесплатный обед.



- Чтобы получить такую услугу, необходимо прийти к нам с удостоверением личности, пенсионным удостоверением, инвалидной и адресной справкой. Мы выдадим направление на медицинский осмотр. Направление на бесплатное участие в программе выдают сотрудники областного управления координации занятости и социальных программ, - прокомментировала Заряхан Бисенгалиева, заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами актауского отдела занятости и социальных программ.



Обращаться по адресу: Актау, 11 микрорайон, здание №50 (за 37 домом), кабинет №110. Телефон: 43-34-19.



Программа стартовала в области в апреле 2017 года.