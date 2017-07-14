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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 709

Пенсионеров и жителей Мангистау с инвалидностью приглашают получить бесплатные медицинские услуги

Пройти медицинские процедуры и получить лечение, назначенное участковым терапевтом, пенсионеры и люди с инвалидностью могут в стационаре дома-интерната для престарелых и инвалидов. Для получения услуги необходимо обратиться в актауский отдел занятости и социальных программ.

Здание дома-интерната. Фото автора из архива Lada.kz
В течение дня - с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить в стационаре медицинские услуги. Предоставляется бесплатный обед.

- Чтобы получить такую услугу, необходимо прийти к нам с удостоверением личности, пенсионным удостоверением, инвалидной и адресной справкой. Мы выдадим направление на медицинский осмотр. Направление на бесплатное участие в программе выдают сотрудники областного управления координации занятости и социальных программ, - прокомментировала Заряхан Бисенгалиева, заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами актауского отдела занятости и социальных программ.

Обращаться по адресу: Актау, 11 микрорайон, здание №50 (за 37 домом), кабинет №110. Телефон: 43-34-19.

Программа стартовала в области в апреле 2017 года.


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Комментарии ( 2 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 13:00
мне так это все нравится=попасть с больными ногами отправляют в 26 мкр. у нас в 7 нет ревматолога=я еле хожу==внимание=надо утром рано поехать взять талончик=дают 8талонов=достанется или нет вопрос==потом домой==потом приезжай в 2часа и сиди в очереди до посинения...господа чиновники для кого и зачем=у кого то с головой проблемы?ВООБЩЕ ДЛЯ КОГО ? ТЕПЕРЬ СОБЕРИТЕ СПРАВКИ и поезжайте в 1мкр==давление 200=ноги еле таскаю==где 1мкр и где мы=больные старики...я вообще в шоке -издевательство-издевательство==лечитесь сами=вам это не помешает.
 
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Цвятошик (Посетители) Сегодня, 11:34
А сами они координаторы не могут адресные справки заказывать у них же есть в базе данных,кто то не может ходить не то что за справкой за хлебом спуститься трудно. Все им на готовенькое надо для чего инернеты и соц.работники которые ходят по квартирам?!
 
 

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