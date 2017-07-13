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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

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В Актау прошли «Веселые старты» среди школьников

В силе и ловкости соревновались воспитанники пришкольного лагеря «Ботакан». Спортивные состязания организовал городской отдел физической культуры и спорта.

Победители соревнований. Фото автора
В состязаниях приняли участие три команды: «Бота», «Барс» и «Ну, погоди». Организаторы подготовили для детей спортивные испытания: передай рюкзак, переправа на другой берег, сбор воды в ведро, катание на самокатах, отжимание от пола и большая эстафета (выполнить кувырок вперед, обежать фишку, поймать рыбку, проползти по мату).

Победу одержала команда «Ну, погоди», второе место досталось команде «Барс». И третье место у команды «Бота».

- Благодаря городской администрации дети из многодетных и малообеспеченных семей могут летние каникулы провести в пришкольных лагерях. Несмотря на то, что им каждое утро нужно рано вставать, дети с удовольствием бегут в лагеря. Здесь их ждут друзья, любимые педагоги, классные вожатые. Ребят каждый день ждут развлечения и конкурсы. С детьми всегда интересно работать. У них все всерьез, все взаправду. Поэтому они и стараются по-настоящему. И дружат так, что можно позавидовать. И помощь, и взаимовыручка у них открытые, не за подарки, - сказала Валентина Зайцева, главный судья соревнований.



Все участники соревнований получили медали, подарки и грамоты.

- Сегодня двойной праздник. У меня день рождения и наша команда заняла первое место. Очень понравилась необычная атмосфера соревнований, было весело! Каждый из нас испытал много эмоций, праздник удался, - рассказала Любовь Голубь, участница соревнований.


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«Веселые старты»


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