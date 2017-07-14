В Актау задержали подозреваемых в автомобильных кражах с использованием кодграббера

- Обезврежена организованная преступная группа, которая, пользуясь кодграббером — электронным устройством, которое распознает тип сигнализации и становится дубликатом брелка владельца, совершила кражу денежных средств и имущества из автотранспорта. Все участники группы арестованы и водворены в следственный изолятор. В их отношении начато досудебное расследование по признакам частей 1 и 2 статьи 262 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Создание и руководство преступной группой и участие в ней), - рассказал Болат Лукманов.

Подозреваемых задержали сотрудники УБОП ДВД Мангистауской области совместно с работниками отдела криминальной полиции управления внутренних дел (УВД) Актау в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Полицейские Мангистау проверяют возможную причастность данных лиц к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах страны.