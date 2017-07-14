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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 1595

В Актау задержали подозреваемых в автомобильных кражах с использованием кодграббера

Считывая информацию с пультов автосигнализации, троим жителям Тараза удалось обокрасть три машины. Ущерб составил более полутора миллионов тенге. Об этом сообщил Болат Лукманов, начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области.

Кодграббер. Фото Рашида Исмагилова
Подозреваемых задержали сотрудники УБОП ДВД Мангистауской области совместно с работниками отдела криминальной полиции управления внутренних дел (УВД) Актау в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В Актау задержали подозреваемых в автомобильных кражах с использованием кодграббера


- Обезврежена организованная преступная группа, которая, пользуясь кодграббером — электронным устройством, которое распознает тип сигнализации и становится дубликатом брелка владельца, совершила кражу денежных средств и имущества из автотранспорта. Все участники группы арестованы и водворены в следственный изолятор. В их отношении начато досудебное расследование по признакам частей 1 и 2 статьи 262 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Создание и руководство преступной группой и участие в ней), - рассказал Болат Лукманов.


Полицейские Мангистау проверяют возможную причастность данных лиц к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах страны.


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Комментарии ( 1 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 13:06
Швейк, чушь нести не надо. Машины ни кто не угонял. Путём открытия дверей из авто похищали деньги и ценные вещи. Причём тут капкан?
 
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  • v.i.t.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:22
Не, братцы, медвежьи капканы от Юрия Деточкина - оно надёжнее! dada
 
 

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