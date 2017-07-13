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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:41

Просмотров: 18

В Актау разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину

Тазабай Койчыбаев пропал 3 июля 2017 года. Об этом сообщили родственники пропавшего мужчины.

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Мужчина 1970 года рождения, по словам родственников, 3 июля примерно в 12:00 ушел из больницы и пропал.

В Актау разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину



- Он лежал в больнице после аварии, имеет проблемы с памятью. У него остался большой шрам на правом предплечье от аварии, на шее след от катетера. Также у него имеется татуировка на пальцах левой руки. При себе имел сотовый телефон, - рассказали родственники мужчины.

Особые приметы: азиатская внешность, рост 165 см, лысый. Был одет в серую футболку, клетчатую рубашку, темного цвета трико и тапочки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тазабая Койчыбаева, семья просит сообщить по телефонам: 102 или 8 702 296 9143, 8 747 238 0438, 8 778 510 0695, 8 775 132 7997.


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