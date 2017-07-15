Эпидемиологи зарегистрировали в Мангистау 30 случаев пищевого отравления

Фото с сайта vecherniy.kharkov.ua
Из 30 человек, получивших пищевое отравление, 21 – это дети в возрасте до 14 лет. За шесть месяцев 2016 года зафиксировано 27 случаев.
- Все факты зарегистрированы в быту. Продукты домашнего приготовления являются основными факторами пищевых отравлений (66,7%), на втором месте - отравление мясными блюдами (16,7%), третью позицию занимают салаты, куры, яйца и консервированные продукты (6,7%). Чуть более трех процентов отравлений произошли из-за несоблюдения личной гигиены, употребления рыбной продукции, - прокомментировала Баян Сатканбаева.
В области, по словам Баян Сатканбаевой, зарегистрировано 99 случаев острой кишечной инфекции.
- Среди заболевших 84 ребенка до 14 лет, - отметила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья.
Основные пути передачи кишечной инфекции:
- контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, соску, грязные руки);
- пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанных, недоброкачественных продуктов питания);
- водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах).
Признаки заболевания:
• повышение температуры, слабость, снижение аппетита;
• головная боль и головокружение;
• тошнота, рвота и понос;
• вздутие живота и боли в животе;
• беспокойство, жажда.
Департамент охраны общественного здоровья Мангистауской области для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:
• строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета;
• использовать кипяченую или воду гарантированного качества;
• овощи, фрукты и ягоды тщательно мыть перед употреблением проточной водой, а для маленьких детей - кипяченой;
• использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и бутылочки);
• соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд;
• скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике;
• не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
• постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца;
• обратить особое внимание на срок годности продуктов;
• использовать для приготовления пищи только свежие продукты.
- Все факты зарегистрированы в быту. Продукты домашнего приготовления являются основными факторами пищевых отравлений (66,7%), на втором месте - отравление мясными блюдами (16,7%), третью позицию занимают салаты, куры, яйца и консервированные продукты (6,7%). Чуть более трех процентов отравлений произошли из-за несоблюдения личной гигиены, употребления рыбной продукции, - прокомментировала Баян Сатканбаева.
В области, по словам Баян Сатканбаевой, зарегистрировано 99 случаев острой кишечной инфекции.
- Среди заболевших 84 ребенка до 14 лет, - отметила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья.
Основные пути передачи кишечной инфекции:
- контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, соску, грязные руки);
- пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанных, недоброкачественных продуктов питания);
- водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах).
Признаки заболевания:
• повышение температуры, слабость, снижение аппетита;
• головная боль и головокружение;
• тошнота, рвота и понос;
• вздутие живота и боли в животе;
• беспокойство, жажда.
Департамент охраны общественного здоровья Мангистауской области для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:
• строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета;
• использовать кипяченую или воду гарантированного качества;
• овощи, фрукты и ягоды тщательно мыть перед употреблением проточной водой, а для маленьких детей - кипяченой;
• использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и бутылочки);
• соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд;
• скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике;
• не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
• постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца;
• обратить особое внимание на срок годности продуктов;
• использовать для приготовления пищи только свежие продукты.