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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 932

Эпидемиологи зарегистрировали в Мангистау 30 случаев пищевого отравления

В Актау зарегистрировали 22 случая, восемь - в Мунайлинском районе. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья.

Фото с сайта vecherniy.kharkov.ua
Из 30 человек, получивших пищевое отравление, 21 – это дети в возрасте до 14 лет. За шесть месяцев 2016 года зафиксировано 27 случаев.

- Все факты зарегистрированы в быту. Продукты домашнего приготовления являются основными факторами пищевых отравлений (66,7%), на втором месте - отравление мясными блюдами (16,7%), третью позицию занимают салаты, куры, яйца и консервированные продукты (6,7%). Чуть более трех процентов отравлений произошли из-за несоблюдения личной гигиены, употребления рыбной продукции, - прокомментировала Баян Сатканбаева.

В области, по словам Баян Сатканбаевой, зарегистрировано 99 случаев острой кишечной инфекции.

- Среди заболевших 84 ребенка до 14 лет, - отметила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья.

Основные пути передачи кишечной инфекции:

- контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, соску, грязные руки);
- пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанных, недоброкачественных продуктов питания);
- водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах).

Признаки заболевания:

• повышение температуры, слабость, снижение аппетита;
• головная боль и головокружение;
• тошнота, рвота и понос;
• вздутие живота и боли в животе;
• беспокойство, жажда.

Департамент охраны общественного здоровья Мангистауской области для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:

• строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета;
• использовать кипяченую или воду гарантированного качества;
• овощи, фрукты и ягоды тщательно мыть перед употреблением проточной водой, а для маленьких детей - кипяченой;
• использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и бутылочки);
• соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд;
• скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике;
• не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
• постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца;
• обратить особое внимание на срок годности продуктов;
• использовать для приготовления пищи только свежие продукты.


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Комментарии ( 2 )

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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 12:29
Само собой народ будет травиться! Статистика, приведённая в статье, это ведь только те, кто обратился к врачам.

На каждом углу у нас стоят бургерные, всяческие нори-шмори (отвратительные антисанитарийные заведения), кофейни (которые так настойчиво пиарятся), и прочие, прочие, прочие, у которых нет даже никаких нормативных документов, дающих им право работать. Я уже молчу про реальные испытания и человеческое отношение к своим клиентам.

Необходимо проверять общепит и коммерсантов, которые наживаются на нашем здоровье - ЕЖЕДНЕВНО! Куда только смотрят проверяющие органы? Куда смотрит прокуратура???
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:20
А токсических отравлений не было? Арбузами, например.
 
 

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