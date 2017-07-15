Эпидемиологи зарегистрировали в Мангистау 30 случаев пищевого отравления

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Из 30 человек, получивших пищевое отравление, 21 – это дети в возрасте до 14 лет. За шесть месяцев 2016 года зафиксировано 27 случаев.



- Все факты зарегистрированы в быту. Продукты домашнего приготовления являются основными факторами пищевых отравлений (66,7%), на втором месте - отравление мясными блюдами (16,7%), третью позицию занимают салаты, куры, яйца и консервированные продукты (6,7%). Чуть более трех процентов отравлений произошли из-за несоблюдения личной гигиены, употребления рыбной продукции, - прокомментировала Баян Сатканбаева.



В области, по словам Баян Сатканбаевой, зарегистрировано 99 случаев острой кишечной инфекции.



- Среди заболевших 84 ребенка до 14 лет, - отметила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья.



Основные пути передачи кишечной инфекции:



- контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, соску, грязные руки);

- пищевой (при употреблении в пищу недостаточно обработанных, недоброкачественных продуктов питания);

- водный (при питье некипяченой воды, купании в открытых водоемах).



Признаки заболевания:



• повышение температуры, слабость, снижение аппетита;

• головная боль и головокружение;

• тошнота, рвота и понос;

• вздутие живота и боли в животе;

• беспокойство, жажда.



Департамент охраны общественного здоровья Мангистауской области для профилактики острых кишечных инфекций рекомендует:



• строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета;

• использовать кипяченую или воду гарантированного качества;

• овощи, фрукты и ягоды тщательно мыть перед употреблением проточной водой, а для маленьких детей - кипяченой;

• использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и бутылочки);

• соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд;

• скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике;

• не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);

• постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца;

• обратить особое внимание на срок годности продуктов;

• использовать для приготовления пищи только свежие продукты.